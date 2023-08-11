Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

«Байер» близок к подписанию голкипера «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:56

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и молодёжной сборной Чехии Матей Ковар может продолжить карьеру в «Байере». Сумма трансфера составит 9 миллионов евро. Вчера игрок прошёл медицинское обследование.

В Леверкузене рассчитывают, что 23-летний чех со временем сможет сменить финского голкипера Лукаша Градецки.

Ковар пришёл в систему «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. За основную команду он не играл. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Спарту», голкипер сыграл 32 матча, пропустил 34 мяча и 11 матчей отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает чеха в 1,8 миллиона евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтал известны детали переговоров «Реала Сосьедад» по трансферу Захаряна
Сегодня, 16:07
СлухиКепа готов перейти в «Реал»
Сегодня, 12:56
СлухиКепа отказался от перехода в «Баварию»
Сегодня, 12:06
Кейн попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»
Сегодня, 10:56
Слухи«Бавария» сегодня объявит о трансфере Кейна
Сегодня, 10:35
СлухиСерхио Рамос дал добро на переход в «Аль-Иттихад»
Сегодня, 10:11
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:42
Мышиная трансферная возня. Такие переходы обычно проходят незаметно, а тут про этого ноунейма написано столько слов. ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 