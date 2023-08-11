«Байер» близок к подписанию голкипера «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:56

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и молодёжной сборной Чехии может продолжить карьеру в «Байере». Сумма трансфера составит 9 миллионов евро. Вчера игрок прошёл медицинское обследование.

В Леверкузене рассчитывают, что 23-летний чех со временем сможет сменить финского голкипера Лукаша Градецки.

Ковар пришёл в систему «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. За основную команду он не играл. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Спарту», голкипер сыграл 32 матча, пропустил 34 мяча и 11 матчей отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает чеха в 1,8 миллиона евро.