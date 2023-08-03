«Балтика» не соберёт аншлаг на первом за 25 лет домашнем матче в элите

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сегодня, 17:56

«Балтика» в воскресенье сыграет с «Факелом» в 3-м туре РПЛ . Это будет первая домашняя игра команды в высшем дивизионе с 1998 года.

На матче ожидается чуть более 10 тысяч болельщиков. Домашний стадион калининградцев вмещает 35 тысяч зрителей.