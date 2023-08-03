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«Балтика» не соберёт аншлаг на первом за 25 лет домашнем матче в элите

сегодня, 17:56
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел06.08.2023 в 17:30 Не начался

«Балтика» в воскресенье сыграет с «Факелом» в 3-м туре РПЛ. Это будет первая домашняя игра команды в высшем дивизионе с 1998 года.

На матче ожидается чуть более 10 тысяч болельщиков. Домашний стадион калининградцев вмещает 35 тысяч зрителей.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:36
30-го числа наверное будет аншлаг.....
Кубок пока без ограничений....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:00
Для Калининграда с населением меньше полумиллиона человек присутствие в наше время десяти тысяч болельщиков на стадионе вполне нормальная посещаемость. В городах миллионниках Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар и Ростов, да даже наши обе столицы не могут похвастать большей посещаемостью, когда к ним приезжает команда среднего уровня.

Уверен, что на столичные клубы и на игру с чемпионом народу придёт раза в полтора, а то и в два больше. А если ещё и очки будут набирать регулярно в домашних матчах то, и на команды из второй половины турнирной таблицы поддержка со стороны местных фанатов будет солидная. Болейте за своих, а не против чужих!
pomor45
pomor45
сегодня в 19:27
Видно калининградцев больше интересуют гости из элитных клубов, чем своя команда. Факел им мало интересен.
emr8x8nz4fsy
emr8x8nz4fsy
сегодня в 19:21
На дебютный матч могло бы и больше собраться
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 19:16
Ну хоть так и на этом Спасибо
lotsman
lotsman
сегодня в 19:06
Значит не любят в Калининграде футбол в целом и свою команду.
в частности.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 18:43
Мат на сайте запрещён - Soccer.ru является средством массовой информации, поэтому мат не допускается.

Оскорбления футбольных личностей при этом не запрещены.
Little Caprice
Little Caprice ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 18:43
Тогда Соккер один раз в год попадёт под какую-нибудь статью :)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:31, ред.
Может админы разрешат нам один раз в год без цензуры высказаться насчет бюрократов , которые заняли не свои места в управление всего Российского футбола...???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:29
Сейчас и десять тысяч это аншлаг. И все из за....матом нельзя...)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:08
Без Fan_Id вы на ... идите (Ленинград).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:05
Фануйди в действии. Что ещё сказать?...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:04
Не буду не чего писать о причинах не высокой посещаемости. Просто пожелаю Балтике уверенной игры дома. Надеюсь, что эти 10 тысяч зрителей будут болеть как 50!
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