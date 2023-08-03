«Балтика» не соберёт аншлаг на первом за 25 лет домашнем матче в элите

«Балтика» в воскресенье сыграет с «Факелом» в 3-м туре РПЛ. Это будет первая домашняя игра команды в высшем дивизионе с 1998 года.
На матче ожидается чуть более 10 тысяч болельщиков. Домашний стадион калининградцев вмещает 35 тысяч зрителей.
«Балтика» в воскресенье сыграет с «Факелом» в 3-м туре РПЛ. Это будет первая домашняя игра команды в высшем дивизионе с 1998 года.
На матче ожидается чуть более 10 тысяч болельщиков. Домашний стадион калининградцев вмещает 35 тысяч зрителей.
Уверен, что на столичные клубы и на игру с чемпионом народу придёт раза в полтора, а то и в два больше. А если ещё и очки будут набирать регулярно в домашних матчах то, и на команды из второй половины турнирной таблицы поддержка со стороны местных фанатов будет солидная. Болейте за своих, а не против чужих!
Уверен, что на столичные клубы и на игру с чемпионом народу придёт раза в полтора, а то и в два больше. А если ещё и очки будут набирать регулярно в домашних матчах то, и на команды из второй половины турнирной таблицы поддержка со стороны местных фанатов будет солидная. Болейте за своих, а не против чужих!