Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Гендиректор «Рубина» оценил посещаемость матча со «Спартаком» при Fan ID

вчера, 11:12
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал о посещаемости домашнего матча со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ (1:4).

Практически 18 тысяч болельщиков на матче со «Спартаком», многие из них — болельщики гостей. Атмосфера очень хорошая, вопросов нет. Другое дело, что «Рубину» и «Балтике» нужно дать какое-то время на те моменты, которые касаются посещаемости. Потому что процесс идёт, есть неплохая динамика по получению Fan ID. Всё в работе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПоединок АЕКа и загребского «Динамо» перенесли из-за драки фанатов
Сегодня, 14:19
Российская система распознавания лиц использовалась на мундиале 2022 года
Вчера, 19:19
Фанатам «Марселя» запретили быть на матче с «Панатинаикосом» в Афинах
04 августа
«Балтика» не соберёт аншлаг на первом за 25 лет домашнем матче в элите
03 августа
Депутат Свищёв: «Информации о введении Fan ID в Кубке России нет»
31 июля
СлухиFan ID введут на матчах Кубка России
31 июля
Сортировать
Все комментарии
Макс Максимов
Макс Максимов
сегодня в 16:21
Ага, конечно. Ещё скажи, что фануйди никак не повлияла на посещаемость и сайт регистрации разрывается от желающих его оформить
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:10
В итоге недобрали тысяч десять зрителей...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:49
даже по телевизору столько не смотрели
Напрасный труд
Напрасный труд ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:40, ред.
Сейчас, фантазёры! Это было не всегда даже во времена юбилейных чемпионств "Рубина", а уж сейчас, когда Казань просто перегружена спортивными мероприятиями нашего высокого уровня...

Что касается Калининграда, то цифра примерно такой была в ФНЛ, а во времена предыдущего участия в РПЛ немного повыше, но тогда играли на "Балтике",до которой из любой точки города пёхом можно было дойти, а сейчас (несмотря на уютность и комфортность нового стадиона) это проблема посложнее.
LOpp
LOpp
вчера в 11:35
Без фан-айди было бы 30-35 тысяч
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:31
А это традиционно во всех клубах зависит от успешности выступлений,не исключая "Спартак" и "Зенит".
SHMEL
SHMEL
вчера в 11:20
Дежурные слова, а между строк читается: " Да когда уже отменят этот долбаный ФанУйди..."
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 11:17
Возможно в плане посещаемости у этих клубов и станет лучше в течении сезона, по вряд ли сильно лучше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 