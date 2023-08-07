Гендиректор «Рубина» оценил посещаемость матча со «Спартаком» при Fan ID

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал о посещаемости домашнего матча со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ (1:4).
Практически 18 тысяч болельщиков на матче со «Спартаком», многие из них — болельщики гостей. Атмосфера очень хорошая, вопросов нет. Другое дело, что «Рубину» и «Балтике» нужно дать какое-то время на те моменты, которые касаются посещаемости. Потому что процесс идёт, есть неплохая динамика по получению Fan ID. Всё в работе.
Что касается Калининграда, то цифра примерно такой была в ФНЛ, а во времена предыдущего участия в РПЛ немного повыше, но тогда играли на "Балтике",до которой из любой точки города пёхом можно было дойти, а сейчас (несмотря на уютность и комфортность нового стадиона) это проблема посложнее.
Что касается Калининграда, то цифра примерно такой была в ФНЛ, а во времена предыдущего участия в РПЛ немного повыше, но тогда играли на "Балтике",до которой из любой точки города пёхом можно было дойти, а сейчас (несмотря на уютность и комфортность нового стадиона) это проблема посложнее.