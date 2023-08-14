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«Спартак» подпишет защитника сборной Сербии

вчера, 15:10

Центральный защитник «Альмерии» и сборной Сербии Срджан Бабич подпишет контракт со «Спартаком». Сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Игрок будет получать 1,5 миллиона евро в год.

Бабич перешёл в «Альмерию» из «Црвены Звезды» летом 2021 года. В прошедшем сезоне Ла Лиги серб сыграл 34 матча, забил 3 мяча и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:15
Хотели эраковича,получили Бабича 😂
Capral
Capral
вчера в 23:13
По поводу конфузов, кто бы говорил. Реал Мадрид 1956-1960- сборная мира? Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дида не топ? Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сборная мира- сборище лучших игроков со всего мира? Ахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Воистину КОНФУЗ. Хотя, да, Каса и Буффон- всёравно лучше...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:07
А ты про Генича всерьез воспринял? Ну,ну.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:40
Никого не хотел обидеть- только сравнил, вспомнил и тд. Конечно, личные встречи покажут уровень команд... Но и личные встречи, и даже занятое место, тоже не всегда соответствует истине. Мы- люди старого поколения, помним, сколько случайных чемпионов было в советском футболе...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:07
Не хочу с вами вступать в обсуждение , полемику , но у каждого свое мнение и свои взгляды ....И только очные встречи покажут у кого какой футбол . Дворовый , околодворовый или вообще школьный двор...)
Сп62
Сп62
вчера в 20:43
А. Кандауров. Нельзя же всё принимать всерьёз.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 20:30
А Литвинова очень хотят в опорную зону передвинуть, так что как раз ЦЗ очень нужен. В итоге это всего лишь пятый ЦЗ будет в команде, но никак не десятый.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 20:28
Что за бред?
Причём вообще тут Классен, Денисов, Тавареш, Рябчук??? Бабич - это здоровый ЦЗ и никакого отношения к позициям ранее названных не имеет. Надо, наверное, больше чемпионат Испании смотреть, что бы таких конфузов не допускать.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:18
Почему бы Спартаку не выставить 10 защитников? Возможно сработает. Ну в самом деле- неприлично столько пропускать... Но в игре с мертвым Зенитом, у КБ есть неплохой шанс отыграться на Питере за былые обиды.

Надеюсь болельщики Спартака на меня не в обиде за легкий троллинг? Всегда, с Уважением к вашему Славному клубу!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:12
Сп62 17 / 318. Бабич, почти как.... Генич (тоже в защите играл). Видич, конечно класс, но Бабичу до него ооооочень далеко
Сп62
Сп62
вчера в 18:52
Бабич, почти что Видич. Значит ко двору и играть будет.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Руководство Спартака всё еще тешит себя надеждой на то, что только, еще один защитник- неприменно усилит оборону КБ. Они или не видят или не понимают, что пока не будет гармонии в линиях, никакой, даже самый классный защитник им не поможет. Футбольная идея Спартака, исторически так сложилась, что в этой команде- все атакуют и никто не защищается...

Кстати, Tоля, тебе футбол Абаскаля не напoминает футбол палача Герты? Ну, в том смысле, что футбол обоих- хаотичный и стихийный. Дворовым, футбол Абаскаля называть не хочу, все-таки, атака там сумашедшая! Но в целом- много общего...
баск
баск
вчера в 18:08
По антропометрии гвардеец, конечно, хоть куда, но насчёт сборной Сербии это немного перебор.
Он туда призывается, но практически не играет, там имеются люди гораздо сильнее (Миленкович, Павлович, тот же Эракович, Машович).

ТС у него как у Сазонова.
Взял бы Спартак Сабу?) Он ведь моложе, т.е. перспективннее..
Да и дешевле, мы за трёху отдали бы..)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:49
Заболотному 32 года, а Маслову, Чернову и Дуарте гораздо меньше. Дуарте играл в сборной в этом году! Также как и Литвинов и Денисов. Разве нет? И у нас сборная уже 2 года не играет. А некто Бабич в сб. Сербии - классический лавочник. Видимо берут для коллекции. Но 10 защитников в клубе это перебор. Кстати Эракович. которого Зенит перехватил, тоже игрок сб. Сербии и тоже далеко не звезда. Косячит в Зените постоянно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:32, ред.
Толя ключевая у тебя фраза и г р а л и....)
Заболотный тоже играл...))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:23
Стыдно спартачу не знать, что трое из названных тобой в сборных играли. Это первое. Защитник с такой фамилией не является ведущим в сб. Сербии. Твой ответ не по существу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:16, ред.
Толя привет . Но Масловы, Классаны, Черновы ,Дуарте... в сборной своих стран не играют...)
Omanga
Omanga
вчера в 17:01
Спартаку нужно усиливать защиту, впереди матчи с более сильными соперниками, нежели вышедшие из пердива Рубин и Балтика.
протон
протон
вчера в 16:51
почему бы не попробывать играть в три защитника? почему абаскаль , раз нет усилений, не ищет ресурсы внутри, может дуарде+ Чернов=защитник?
РОМБ8
РОМБ8
вчера в 16:50
Есть свойство у сербов. Выносливость и двужилие. Если это не утка, думаю будет только в плюс для фксм
Futurista
Futurista ответ wzmgdv8ptke7 (раскрыть)
вчера в 16:42
Зенит не настораживает...почему должно настораживать Спартак?))....
wzmgdv8ptke7
wzmgdv8ptke7
вчера в 16:22
Количество пропущенных Сербией голов на минувшем Мундиале как-то настораживает относительно целесообразности подписания сербских защитников в принципе
112910415
112910415
вчера в 16:03
хороший защитник необходим, факт !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:35
Защита - слабое место Спартака.
Там у красно-белых проходной двор.
Надо бы зачистить оборону
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:33
Не знаю, кто такой, но очень интересно. Не будет радовать оппонентов, достаточно с него).
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:23
Поздравляю болельщиков Спартака с приобретением защитника. В этом сезоне Спартак наверно больше всех потратил на трансферы
Ростов всего 1 евролям потратил. Больше денег просто нет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:19
Хотелось бы от продвинутых КБ узнать, а он сильнее Джикии, Маслова, Классена, Чернова, Дуарте, Денисова, Тавареша, Литвинова, Рябчука.? 10-м защитником будет?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:19
Своих воспитанников нет?
lotsman
lotsman
вчера в 15:17
Спартаку нужно усиление в защите.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:15
В Питере поди уже предложение Бабичу готовят.
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