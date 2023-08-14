«Спартак» подпишет защитника сборной Сербии

Центральный защитник «Альмерии» и сборной Сербии Срджан Бабич подпишет контракт со «Спартаком». Сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Игрок будет получать 1,5 миллиона евро в год.
Бабич перешёл в «Альмерию» из «Црвены Звезды» летом 2021 года. В прошедшем сезоне Ла Лиги серб сыграл 34 матча, забил 3 мяча и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.
Дида не топ? Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сборная мира- сборище лучших игроков со всего мира? Ахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Воистину КОНФУЗ. Хотя, да, Каса и Буффон- всёравно лучше...
Дида не топ? Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сборная мира- сборище лучших игроков со всего мира? Ахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Воистину КОНФУЗ. Хотя, да, Каса и Буффон- всёравно лучше...
Причём вообще тут Классен, Денисов, Тавареш, Рябчук??? Бабич - это здоровый ЦЗ и никакого отношения к позициям ранее названных не имеет. Надо, наверное, больше чемпионат Испании смотреть, что бы таких конфузов не допускать.
Причём вообще тут Классен, Денисов, Тавареш, Рябчук??? Бабич - это здоровый ЦЗ и никакого отношения к позициям ранее названных не имеет. Надо, наверное, больше чемпионат Испании смотреть, что бы таких конфузов не допускать.
Надеюсь болельщики Спартака на меня не в обиде за легкий троллинг? Всегда, с Уважением к вашему Славному клубу!!!
Надеюсь болельщики Спартака на меня не в обиде за легкий троллинг? Всегда, с Уважением к вашему Славному клубу!!!
Кстати, Tоля, тебе футбол Абаскаля не напoминает футбол палача Герты? Ну, в том смысле, что футбол обоих- хаотичный и стихийный. Дворовым, футбол Абаскаля называть не хочу, все-таки, атака там сумашедшая! Но в целом- много общего...
Кстати, Tоля, тебе футбол Абаскаля не напoминает футбол палача Герты? Ну, в том смысле, что футбол обоих- хаотичный и стихийный. Дворовым, футбол Абаскаля называть не хочу, все-таки, атака там сумашедшая! Но в целом- много общего...
Он туда призывается, но практически не играет, там имеются люди гораздо сильнее (Миленкович, Павлович, тот же Эракович, Машович).
ТС у него как у Сазонова.
Взял бы Спартак Сабу?) Он ведь моложе, т.е. перспективннее..
Да и дешевле, мы за трёху отдали бы..)
Он туда призывается, но практически не играет, там имеются люди гораздо сильнее (Миленкович, Павлович, тот же Эракович, Машович).
ТС у него как у Сазонова.
Взял бы Спартак Сабу?) Он ведь моложе, т.е. перспективннее..
Да и дешевле, мы за трёху отдали бы..)
Заболотный тоже играл...))))
Заболотный тоже играл...))))
Там у красно-белых проходной двор.
Надо бы зачистить оборону
Там у красно-белых проходной двор.
Надо бы зачистить оборону
Ростов всего 1 евролям потратил. Больше денег просто нет
Ростов всего 1 евролям потратил. Больше денег просто нет