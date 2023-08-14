«Спартак» подпишет защитника сборной Сербии

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вчера, 15:10

Центральный защитник «Альмерии» и сборной Сербии подпишет контракт со «Спартаком». Сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Игрок будет получать 1,5 миллиона евро в год.

Бабич перешёл в «Альмерию» из «Црвены Звезды» летом 2021 года. В прошедшем сезоне Ла Лиги серб сыграл 34 матча, забил 3 мяча и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.