Изидор может покинуть «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что недоволен своим игровым временем и думает об уходе из клуба.
Очень недоволен, что не выхожу на поле. Начинать каждую игру на скамейке запасных — не то, чего хочу. Буду думать о своей ситуации, надо что-то менять.
Понимаете, когда я не выхожу на поле, теряю уверенность — мне ментально тяжело. Нет уверенности, что я смогу забивать мячи, хорошо играть, когда сижу на скамейке запасных. Надеюсь, «Локомотив» поймёт, что пора менять всю ситуацию, которая происходит со мной здесь.
Есть вероятность, что я могу уйти из клуба этим летом, но это для меня очень сложно, потому что я люблю команду, болельщиков, игроков.
Также игрок заявил, что не ведёт переговоры с «Марселем».
Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. Всего за «красно-зелёных» он провёл 42 игры, забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач. В текущем сезоне на счету француза 6 неполных матчей (251 минута), 2 гола и голевая передача.
Контракт 22-летнего нападающего с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.