Изидор может покинуть «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» заявил, что недоволен своим игровым временем и думает об уходе из клуба.

Очень недоволен, что не выхожу на поле. Начинать каждую игру на скамейке запасных — не то, чего хочу. Буду думать о своей ситуации, надо что-то менять.

Понимаете, когда я не выхожу на поле, теряю уверенность — мне ментально тяжело. Нет уверенности, что я смогу забивать мячи, хорошо играть, когда сижу на скамейке запасных. Надеюсь, «Локомотив» поймёт, что пора менять всю ситуацию, которая происходит со мной здесь.

Есть вероятность, что я могу уйти из клуба этим летом, но это для меня очень сложно, потому что я люблю команду, болельщиков, игроков.