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Изидор может покинуть «Локомотив»

вчера, 15:44

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что недоволен своим игровым временем и думает об уходе из клуба.

Очень недоволен, что не выхожу на поле. Начинать каждую игру на скамейке запасных — не то, чего хочу. Буду думать о своей ситуации, надо что-то менять.

Понимаете, когда я не выхожу на поле, теряю уверенность — мне ментально тяжело. Нет уверенности, что я смогу забивать мячи, хорошо играть, когда сижу на скамейке запасных. Надеюсь, «Локомотив» поймёт, что пора менять всю ситуацию, которая происходит со мной здесь.

Есть вероятность, что я могу уйти из клуба этим летом, но это для меня очень сложно, потому что я люблю команду, болельщиков, игроков.

Также игрок заявил, что не ведёт переговоры с «Марселем».

Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. Всего за «красно-зелёных» он провёл 42 игры, забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач. В текущем сезоне на счету француза 6 неполных матчей (251 минута), 2 гола и голевая передача.

Контракт 22-летнего нападающего с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:57
Плюс в ЕК наверняка хочет играть.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:45
НЕ хочет биться за место в основе,капризный выходец из европейского футбола.
cska1948
cska1948
вчера в 17:07
Для Локо не велика потеря.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:59
Стата то неплоха. Может Дзюба морально придавил? Хи-хи, ха-ха там?).
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:48
Да и пусть уходит. Как говорится, Счастливого пути !)
izrafel
izrafel
вчера в 15:48
Ну что сказать.... пусть ищет себе место и чтобы ценник на него не сбивали.
Гость
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