Переход Карраскаля в «Динамо» близок к завершению

Сделка по переходу полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля в «Динамо» практически завершена. «Бело-голубые» заплатят около 7 миллионов евро.
Отмечается, что сам игрок хотел остаться в Москве, в связи с этим были отклонены предложения от «Васку да Гамы», «Атлетико Паранаэнсе» и ПАОКа. В Бразилии 25-летнему футболисту предлагали зарплату около 2 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что обсуждаются последние детали трансфера.
Несколько раз Федотов его заменял из-за этого по ходу игры. Пошли обиды. Дальше он вообще выпал из обоймы. И терпение Федотова лопнуло. Зачем игрока с такой зарплатой держать на лавке. Поэтому и продали. Допускаю, что в Динамо тренер Личка найдет ему иную роль на поле, возможно что была у Захаряна. Игрок то он хороший, но с игровой дисциплиной проблемы. Впрочем, удачи ему в Динамо.
Несколько раз Федотов его заменял из-за этого по ходу игры. Пошли обиды. Дальше он вообще выпал из обоймы. И терпение Федотова лопнуло. Зачем игрока с такой зарплатой держать на лавке. Поэтому и продали. Допускаю, что в Динамо тренер Личка найдет ему иную роль на поле, возможно что была у Захаряна. Игрок то он хороший, но с игровой дисциплиной проблемы. Впрочем, удачи ему в Динамо.