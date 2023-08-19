Переход Карраскаля в «Динамо» близок к завершению

1692437524

вчера, 12:32

Сделка по переходу полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии в «Динамо» практически завершена. «Бело-голубые» заплатят около 7 миллионов евро.

Отмечается, что сам игрок хотел остаться в Москве, в связи с этим были отклонены предложения от «Васку да Гамы», «Атлетико Паранаэнсе» и ПАОКа. В Бразилии 25-летнему футболисту предлагали зарплату около 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что обсуждаются последние детали трансфера.