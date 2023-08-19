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Переход Карраскаля в «Динамо» близок к завершению

вчера, 12:32

Сделка по переходу полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля в «Динамо» практически завершена. «Бело-голубые» заплатят около 7 миллионов евро.

Отмечается, что сам игрок хотел остаться в Москве, в связи с этим были отклонены предложения от «Васку да Гамы», «Атлетико Паранаэнсе» и ПАОКа. В Бразилии 25-летнему футболисту предлагали зарплату около 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что обсуждаются последние детали трансфера.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:07
Не стоит спешить. Надо разобраться, что его привлекает в России, в частности в Москве. Если гулянка, то у нас своих таких навалом, можем оптом и в розницу на экспорт отгружать даром.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:25, ред.
Москвичи игроками меняются...по 2 раза в неделю...
Нынче Зенит предложил за 25-тимиллионного Нереса 35 млн евро....и получил отказ....
Что происходит непонятно...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 14:11
Его очень интересуют ночные клубы, рестораны и салоны красоты. Это у него было всегда еще со времена игры за Карпаты Поэтому его и не стали задерживать в Аргентине.
Сп62
Сп62
вчера в 13:50
Человек полюбил Москву. Пора давать российское гражданство.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 13:48
Хочет остаться в Москве, необычно для латиносов, не любят они наш климат, хотя по уровню жизни и инфраструктуре наши крупные города сейчас одни из лучших в мире
ssspartak
ssspartak ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 13:41
А причем тут "дожили"? Иностранцы внутри клубов всегда у нас ходили. примеров вагон и маленькая тележка, ничего в этом удивительного
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:21
Дожили, иностранцы внутри России ходят
abuefftagir
abuefftagir ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:04
Согласен. Зарплата конечно не маленькая. Если в Цска не получился, как в Динамо получится.Согласись,Динамо более атакующая команда на данный момент, чем Цска.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:00
Каждый тренер строит команду под себя !
idres
idres
вчера в 12:57
А нужен ли такой игрок Динамикам?.... он как чемодан без ручки...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 12:51, ред.
Поясню. У каждого тренера свое видение игры и принципов ее построения. У Федотова все игроки атаки должны отрабатывать в обороне, что и делают Чалов, Заболотный, Обляков, Мухин и остальные. Карраскаль не делал этого. После неудачной обводки, теряя мяч, он не всегда возвращался назад, да и в иных ситуациях тоже.

Несколько раз Федотов его заменял из-за этого по ходу игры. Пошли обиды. Дальше он вообще выпал из обоймы. И терпение Федотова лопнуло. Зачем игрока с такой зарплатой держать на лавке. Поэтому и продали. Допускаю, что в Динамо тренер Личка найдет ему иную роль на поле, возможно что была у Захаряна. Игрок то он хороший, но с игровой дисциплиной проблемы. Впрочем, удачи ему в Динамо.
Храневец
Храневец
вчера в 12:43
А нужен ли он Динамо ???????
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 12:37
Если в Бразилии предложили 2,значит тут предложили 2,5.Зачем Цска продаёт такого игрока,не могут понять.
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