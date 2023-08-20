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В пресс-службе «Зенита» прокомментировали ситуацию с болельщиками в Москве

вчера, 16:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В пресс-службе «Зенита» высказались о ситуации с болельщиками, которые приехали в Москву на матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

Поединок состоится сегодня, 20 августа.

Наш клуб заблаговременно готовил организованный выезд болельщиков в Москву: все стороны находились в тесном взаимодействии, и процесс проходил согласно требованиям безопасности и регламента. Несмотря на заранее отправленные списки и согласованную информацию по маршруту, семь автобусов несколько раз останавливали для проверки на трассе. Уже в Москве рядом со стадионом наши болельщики ещё раз были вынуждены пояснять сотрудникам полиции откуда, с кем и зачем они приехали: в очередной раз сверяли списки, а транспортные средства повторно проходили досмотр технадзором.

Представители правоохранительных органов ссылались на протокол безопасности, хотя вряд ли такой ответ устроил болельщиков.

Мы со своей стороны продолжим работу по защите интересов наших поклонников и рассчитываем, что стороны смогут найти эффективные принципы работы, которые будут гарантировать болельщикам на выездных матчах посещение футбола без лишних проблем и нервов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:24
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже ...
Kosmos58
Kosmos58 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 05:55
Перебздун!
протон
протон
сегодня в 01:21
Ничего нового, но тут всё просто. Не нужно ходить на стадионы, для чего нужно получать Fan ID и терпеть все эти издевательства. Нужно бойкотировать стадионы.
Фан айди уже придумали. Осталось придумать айр ай ди, чтобы люди могли выйти на улицу только при наличии пропуска.
Ну что скажут теперь поклонники и правозащитники фануйди? где ВЫ оголтелые Свищевы, Роднины и Валуевы. нажиматели кнопок
ДСА
ДСА
вчера в 19:53
Плохое поведение - бич фанатов Зенита.
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:39
Так то оно так, не должны были проверять. Но не забывайте в какое время мы живем и сколько желающих навредить нашей стране. Лишняя бдительность она не лишняя.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:56
Могли и в автозэки пересадить и увезти в неизвестном направлении. Беспредел!
izrafel
izrafel
вчера в 18:42
Зачем нужно было тогда оформлять ФанУйди... если у каждого он есть, то что проверяет полиция??? ... на стадионе свой шмон есть.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:50
Полиция за безопасность - они делают свою работу
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:47
Посмотрим, как фанаты будут вести себя на стадионе
ABir
ABir
вчера в 17:45
А святая святых фанайди-то проверяли уже или эта самая важная проверка еще впереди?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:45
Зенит просто заигрывает перед своими фанатами
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:43
Все делалось по закону. Никому морду не били, руки не ломали. Провоцируют спецом петербужцсы..фу ты..питерцы. придумают слово, что язык сломаешь.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:43
С фанатами нужно держать ухо востро
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:41
Сотрудники столичного ГУМВД изо всех сил стараются оградить нежных болельщиков из бывшей культурной столицы СССР от негативного эффекта присутствия на стадионе при поражении любимой команды.Добрые люди есть везде,но не все это понимают,тенденциозно освещая события.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:08
Спартак, он такой...
adekvat
adekvat
вчера в 17:06
В чем проблема надо АВТОФАНАЙДИ ввести, что бы пропускали технику. Маразм жл, жив, и жить будет.
lotsman
lotsman
вчера в 17:03
Это москвичи не хотели пускать питерских болельщиков на матч со Спартаком.)
sova147
sova147
вчера в 17:00
Надо доверять болельщикам в интересах футбола
Futurista
Futurista
вчера в 16:59
Пресс-служба Зенита VS МВД России)...
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