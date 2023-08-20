Болельщики «Зенита» в Москве столкнулись с проверкой со стороны полиции

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вчера, 13:32

По информации источника, около 400 болельщиков «Зенита», прибывших в Москву на сегодняшний матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком» на 7 автобусах, подверглись проверке со стороны полиции.

Сообщается, что предлогом стал техконтроль транспортных средств. Речь идёт об организованных группах фанатов клуба из Санкт-Петербурга, их выезд заранее был согласован и со «Спартаком», и с Премьер-Лигой.

Сотрудники правоохранительных органов сверяют списки, проверяют техническое состояние автобусов, включая замер давления в шинах. К месту прибыли представители технадзора. После нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики, среди которых есть также дети в сопровождении родителей, вынуждены покинуть автобусы.