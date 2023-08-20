Болельщики «Зенита» в Москве столкнулись с проверкой со стороны полиции

По информации источника, около 400 болельщиков «Зенита», прибывших в Москву на сегодняшний матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком» на 7 автобусах, подверглись проверке со стороны полиции.
Сообщается, что предлогом стал техконтроль транспортных средств. Речь идёт об организованных группах фанатов клуба из Санкт-Петербурга, их выезд заранее был согласован и со «Спартаком», и с Премьер-Лигой.
Сотрудники правоохранительных органов сверяют списки, проверяют техническое состояние автобусов, включая замер давления в шинах. К месту прибыли представители технадзора. После нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики, среди которых есть также дети в сопровождении родителей, вынуждены покинуть автобусы.
Скоро футбол превратится в элитное действие, а на стадионах заполнены будут только VIP-ложи.
Скоро футбол превратится в элитное действие, а на стадионах заполнены будут только VIP-ложи.
Да и караван автобусов требует дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности пассажиров.
Последнее предложение.... Вынуждены покинуть после нескольких часов ожидания...." Если не насиделись пусть бы продолжили...
Конечно перегиб где то был - часами держать людей в автобусах, но и правоохранителей понять можно - не все болельщики до начала игры мирно ходят по городу и знпкомятся с историческими достопримечательностями.....
И последнее, спартачей что то припоминается тоже не всегда встречали в Северной Пальмире с цветами и хлебом - солью....
Да и караван автобусов требует дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности пассажиров.
Последнее предложение.... Вынуждены покинуть после нескольких часов ожидания...." Если не насиделись пусть бы продолжили...
Конечно перегиб где то был - часами держать людей в автобусах, но и правоохранителей понять можно - не все болельщики до начала игры мирно ходят по городу и знпкомятся с историческими достопримечательностями.....
И последнее, спартачей что то припоминается тоже не всегда встречали в Северной Пальмире с цветами и хлебом - солью....