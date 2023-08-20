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Болельщики «Зенита» в Москве столкнулись с проверкой со стороны полиции

вчера, 13:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

По информации источника, около 400 болельщиков «Зенита», прибывших в Москву на сегодняшний матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком» на 7 автобусах, подверглись проверке со стороны полиции.

Сообщается, что предлогом стал техконтроль транспортных средств. Речь идёт об организованных группах фанатов клуба из Санкт-Петербурга, их выезд заранее был согласован и со «Спартаком», и с Премьер-Лигой.

Сотрудники правоохранительных органов сверяют списки, проверяют техническое состояние автобусов, включая замер давления в шинах. К месту прибыли представители технадзора. После нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики, среди которых есть также дети в сопровождении родителей, вынуждены покинуть автобусы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:22
перестарались, по-видимому
dpa3h6shgk8m
dpa3h6shgk8m
вчера в 22:30
Для тех кто тут умничал и не прочел статью:

сегодня, 16:24
В Бразилии перевернулся автобус с болельщиками «Коринтианса», которые возвращались после гостевого матча команды в Серии А с «Крузейро».

По последним данным, погибли 8 человек. Трагедия произошла утром 20 августа на 520-м километре трассы Родовия-Фернан-Диас в Белу-Оризонти.

По словам свидетелей, за несколько минут до происшествия водитель кричал, что у машины нет тормозов.
Варвар7
Варвар7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:41
Ага ... или инопланетяне...)))
tvzdk9gteaq3
tvzdk9gteaq3 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:35
Вот только не нойте когда вас в Питере начнут кошмарить менты.
Apokalipsys
Apokalipsys
вчера в 20:24
Досмотр на предмет проноса файеров!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:15
Идкт колонна с пассажирами , а кто они, неважно, возможно паломники, или экскурсанты
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:13
А я впервые за Зенит
Варвар7
Варвар7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:42
Вы серьёзно? Что гаишники не знают, что идет колонна с зенитовскими болельщиками? Мероприятие такого плана согласовываются заранее с со всеми силовыми ведомствами. Мало того они сопровождаются теми же гаишниками или по крайней мере колонну ведут по рации от поста к посту. И согласитесь трудно не узнать колонну из 7 автобусов с зенитовской атрибутикой и так несколько раз . )))
В своём первом коротком комментарии я написал - что всё это не идёт на пользу футболу. Вас же опять потянуло глобальную тему безопасности движения (наверное она Вам очень близка). Но на этом сайте всё больше о футболе говорят.
Кстати матч начался - пойду болеть за родной Спартак!!!
oldrussian
oldrussian ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:14
Согласен, это большая разница, Ну а что вообще слышно, едут они или стоят? до игры уже пятнадцать минут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:06, ред.
На жалобу нажал по ошибке, извини
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:04
Могу тебе сказать, что все колоны автобусов останавливают на трассе М-10 и М-11 у нас в твермкой области и едва ли гаишники знают что там едут фаны Зенита. Им без разницы, есть инструкция МВД на этот счёт
Тем более пвтобус не одиночный а колонна
Шуnя771
Шуnя771 ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 19:02
Мну на автобусе не работает, а это согласитесь.... большая разница)
oldrussian
oldrussian ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 18:57
Опять двадцать пять...Ну где Вы, уважаемый, узрели в этой теме обсуждение ПДД? Никто Вас не остановит с целью проверить давление в шинах, если не собираетесь поддержать любимую команду в предстоящей игре. И слава Богу, катайтесь хоть на ободах, искря и грохоча, даже среди ночи, пугая и заставляя вскакивать ото сна мирных обывателей. Флаг Вам в руки, никаких "правоохранителей" ваши подвиги не возбудят. А вот болельщиков главной "враждебной" силы здесь примут по всем правилам. Ой, не к ночи будет сказано, нахлынули воспоминания из тех, ушедших времён, когда и ездить, и, страшно сказать, даже летать можно было без боязни, и везде чувствовать себя как дома. Закроем тему...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:50
Чтобы Спартак поставил знак бомжам сегодня:
"Въезд запрещен".
Пепс
Пепс ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 18:42
Пдд уж поменялся 20 раз, аксакал
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:40
Я бы их раздел и одел, в краснобелую одежду
viv
viv
вчера в 18:38
Безопасность превыше всего.
морозз
морозз
вчера в 18:34
Полиционеры в Питере загоняют болел Спартака в резервации и отпускают после матча, сопровождая до вокзала! Вот это жесть, так что несколько часов в комфортабельном автобусе в Москве не сравнится с Питером!
Варвар7
Варвар7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:13
Все мы прекрасно понимаем, что ПДД - это всего лишь предлог и эту колонну останавливали несколько и с прибытием туда технадзора и других служб для проверки создавали "пробки", которые явно не способствовали безопасности движения.
И как болельщик Спартака я хочу, что бы моя любимая команда сегодня одержала победу над Зенитом (желательно уверенную), но что бы это было сделано на футбольном поле!
oldrussian
oldrussian ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:07
Приношу извинения за допущенную резкость. Однако это не отменяет сути происшествия, к чему эти ссылки на обеспечение безопасности? Тем более имея такой стаж? Лукавство не делает чести, давайте лучше замолчим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 17:49
    oldrussian
    oldrussian ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:17, ред.
    Я так далёк от этой темы, что Вам и не снилось. Категорию А открыл в 73-м, В - в 79-м, С - в 80-м. Все экзамены сдавал с первого раза. Здесь речь-то не об этом. А о целенаправленной акции в отношении болельщиков "Зенита".
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 17:12, ред.
    Считаю , что все это от лукавого...просто дурость . В матче в питере прилетит ответка уже спартаковским болельщикам . И кто от этого выиграет...??? .
    Еще раз повторяю очередная глупость властей , а страдают болельщики и не важно каких команд.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ oldrussian (раскрыть)
    вчера в 17:01
    Чувствуется, гражданин, что вы очень далеки от ПДД и практики управления автомолбилем. В ПДД есть разделы для водителей и Правила перевозки пассажиров в автобусах. Это совершенно разные вещи. Водителя частника по утрам врачи не проверяют, а водителя автобуса в обязательном порядке. Водитель частник отвечает за свою жизнь и жизнь близких, а водитель авобуса отвечает за жизни десятков людей. Просто ты не в теме и далек от этого. Не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Все сделано верно. И по дороге у нас в Тверской области еще проверят непременно.
    oldrussian
    oldrussian ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:58
    Всё-таки вопрос был поставлен не когда Вы, а когда у Вас. Согласитесь, разница принципиальная.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:55
    Людей для военкомата искали?
    ABir
    ABir
    вчера в 16:52
    Так чем проверка закончилась? Всех отпустили?
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ oldrussian (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Вы Товарищ и представить не можете себе, какой мну щепетильный до техники - я каждый раз перед дальней и не только поездкой проверял давление в шинах, запаске, приводные ремни (если была визуальная возможность), масло в двигателе, наличие по норме тормозной жидкости и сами тормоза, ручник, повороты и свет, наличие запасных расходников (лампочек, масла...), лез в коробку передач и задний мост с вопросом наличия и там смазки и т.д.
    Любой рейс за 100 км.
    А вот желать кювета.... даже врагам не желал...
    Спасибо тебе друг, что "от всего сердца пожелал избежать участи кювета"
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:34
    А ещё этот случай говорит, что и в динамовских (полицейских) рядах сть свои, спартаковские люди (болельщики)...!))
    oldrussian
    oldrussian ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:34
    А у Вас, товарищ, когда последний раз проверяли давление в шинах? Нет? Ну это явное упущение, не миновать Вам кювета...Впрочем, от всего сердца пожелаем этой участи избежать.
    Гость
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