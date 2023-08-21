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«Спартак» объявил о трансфере Бабича

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Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:46
Джикия - это не защитник, а сплошной косяк! за прошлые годы именно Георгий привёз просто кучу голов в собственные ворота. неумение руководить обороной приводило раз за разом голы в ворота Спартака где будь умнее Георгий можно было сделать офсайд, а не всей ордой бежать на линию ворот и пытаться включать вратаря команды. на втором этаже Джикия играет слабее игрока его амплуа ( достаточно вспомнить игру Спартак - сочи к примеру с судейством Казарцева и его " проверим - проверим", перед той пенкой именно Джикия проиграл дуэль на втором этаже, а будь к примеру на его месте Бабич с ростом 195 см этого скандала вообще бы не было) и вообще считаю Джикия давно уже не уровень Спартака ( последние сезона три точно)
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 08:54
проблема в опорнике...
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 08:53
а где опорник - волнорез? где плеймейкер?
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:22
Не знаю, что это за крендель, но судя по средней оценке на Whoscored, это нечто хуже уровня Петковича и Кофрие.
pomor45
pomor45
вчера в 22:57
Нет такого усиления, с которым бы не справился Абаскаль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:20
А не проще ли огласить весь список , кто нужен. "2 ЦЗ, вратарь, приличный крайний ЦЗ, хороший опорник и , главное нормальный тренер, а не рыжая петрушка.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:00
Почитал комментарии. Некоторые критикуют Джикию, а я бы не стал этого делать. Да, ошибки с его стороны были, но в сложившейся в команде ситуации надо понимать, что в задней линии "Спартака" он один более - менее "приличный" защитник, которому приходится, как Фигаро, быть то здесь, то там, и исправлять ошибки других "оборонцев". Силы, как физические, так и психологические, небеспредельны, вот и пошли косяки.
Верю, что Джикия войдёт в своё привычное русло и будет тем самым, прежним классным защитником. Нам надо чуть - чуть потерпеть и не вешать на него всех собак.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:53
Остаётся пожелать спортивных успехов в новом клубе!!!
drug01
drug01
вчера в 18:53
Защиту надо укреплять, положение можно исправить!
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:47
Теперь, нужен ещё 2-ой нормальный ЦЗ.
Что толку, если Бабич будет играть надёжно,
а Джикия и Дуарте постоянно косячить?
Гнать нужно обоих.
И нужен нормальной основной вратарь.
Получается, что его нет в Спартаке.
Есть только трое запасных:
Селихов, Максименко и Свинов,
и все они - ненадёжные. Каждый со своим прибабахом.
Omanga
Omanga
вчера в 18:47
Еще на одном кто-то бабло огребет.
lotsman
lotsman
вчера в 17:53
Бабич, это тот о котором тренер Спартака говорил как о великом усилении?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:28
В том бардаке, который творится в защите Спартака, любой более-менее нормальный защитник - это усиление.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:10
Отличная замена для Джикии
Comentarios
Comentarios
вчера в 16:55
Соболев там как не против
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 16:50
к сожалению это видимо 5-6 игрок из шорт-листа
удачи в любом случае
sihafazatron
sihafazatron ответ Busta Rhumes (раскрыть)
вчера в 16:48
Oн специально не спешил ехать))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:48
Нормально, ещё одного надо.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Viollator (раскрыть)
вчера в 16:47
Хотелось бы знать,когда переименование произойдёт? Этих двух спаренных событий я с нетерпением жду...Вчера даже рискнул поставить на "любимого соперника" и...
Viollator
Viollator
вчера в 16:45
В Ленинграде отыграемся !
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:41, ред.
Ну будет ещё одна жертва исканий славного валенсийского подростка тренерского цеха.
Самое забавное,как спартачи упорно ищут виновника хреновой игры в защите-это теперь бывший герой и капитан-Джикия! А то,что концепцию игры разрабатывает другой человек,и под неё выставляет "суператакующий состав" злобных поросят,старательно обходят.
"Дело было не в бобине,раздолбай сидит в кабине!".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:35
опоздал парень на денёк
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 16:34
Зачем спартаку ЦЗ? Всегда можно Кутепова вернуть + Джикия топчик - такой гол с Зенитом положил!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:32
Полностью центр обороны менять . Джикия то и раньше много привозил, а сейчас тем более. Я его ни когда не считал надежным центровым , а вот левым крайним норма. Но в Спартаке полузащитников ставят защитниками , с опорной зоны в центр защиты.....ералаш....
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:26
Нужно заново укомплектовать центр защиты
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:24
Надо дать пинка переоцененному Джикии
Busta Rhumes
Busta Rhumes
вчера в 16:22
поздно)))
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