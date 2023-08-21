«Спартак» объявил о трансфере Бабича

«Спартак» объявил о переходе из испанской «Альмерии» центрального защитника Срджана Бабича. С игроком заключен контракт до 2026 года.
За «Спартак» серб будет выступать под 6-м номером.
«Спартак» объявил о переходе из испанской «Альмерии» центрального защитника Срджана Бабича. С игроком заключен контракт до 2026 года.
За «Спартак» серб будет выступать под 6-м номером.
Самое забавное,как спартачи упорно ищут виновника хреновой игры в защите-это теперь бывший герой и капитан-Джикия! А то,что концепцию игры разрабатывает другой человек,и под неё выставляет "суператакующий состав" злобных поросят,старательно обходят.
"Дело было не в бобине,раздолбай сидит в кабине!".
Самое забавное,как спартачи упорно ищут виновника хреновой игры в защите-это теперь бывший герой и капитан-Джикия! А то,что концепцию игры разрабатывает другой человек,и под неё выставляет "суператакующий состав" злобных поросят,старательно обходят.
"Дело было не в бобине,раздолбай сидит в кабине!".
Что толку, если Бабич будет играть надёжно,
а Джикия и Дуарте постоянно косячить?
Гнать нужно обоих.
И нужен нормальной основной вратарь.
Получается, что его нет в Спартаке.
Есть только трое запасных:
Селихов, Максименко и Свинов,
и все они - ненадёжные. Каждый со своим прибабахом.
Что толку, если Бабич будет играть надёжно,
а Джикия и Дуарте постоянно косячить?
Гнать нужно обоих.
И нужен нормальной основной вратарь.
Получается, что его нет в Спартаке.
Есть только трое запасных:
Селихов, Максименко и Свинов,
и все они - ненадёжные. Каждый со своим прибабахом.
Верю, что Джикия войдёт в своё привычное русло и будет тем самым, прежним классным защитником. Нам надо чуть - чуть потерпеть и не вешать на него всех собак.
Верю, что Джикия войдёт в своё привычное русло и будет тем самым, прежним классным защитником. Нам надо чуть - чуть потерпеть и не вешать на него всех собак.