«Динамо» подписало белорусского вратаря

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вчера, 19:04

Голкипер БАТЭ и сборной Белоруссии подписал контракт с «Динамо» на 5 лет.

19-летний футболист должен присоединиться к «бело-голубым» предстоящей зимой. До этого периода вратарь продолжит выступать за БАТЭ .

Кудравец является воспитанником борисовской ДЮСШ -2. Он дебютировал за основной состав БАТЭ в августе 2020 года в матче Кубка Белоруссии, а в апреле 2021-го стал самым молодым вратарём-дебютантом клуба в элитном дивизионе – в возрасте 17 лет 227 дней.

В 2022 году Кудравец получил приглашение сначала в молодёжную, а потом и в главную национальную сборную. Также в 2022 году Кудравец был признан лучшим вратарём чемпионата Белоруссии (14 игр «на ноль»).