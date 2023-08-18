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«Динамо» подписало белорусского вратаря

вчера, 19:04

Голкипер БАТЭ и сборной Белоруссии Андрей Кудравец подписал контракт с «Динамо» на 5 лет.

19-летний футболист должен присоединиться к «бело-голубым» предстоящей зимой. До этого периода вратарь продолжит выступать за БАТЭ.

Кудравец является воспитанником борисовской ДЮСШ-2. Он дебютировал за основной состав БАТЭ в августе 2020 года в матче Кубка Белоруссии, а в апреле 2021-го стал самым молодым вратарём-дебютантом клуба в элитном дивизионе – в возрасте 17 лет 227 дней.

В 2022 году Кудравец получил приглашение сначала в молодёжную, а потом и в главную национальную сборную. Также в 2022 году Кудравец был признан лучшим вратарём чемпионата Белоруссии (14 игр «на ноль»).

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Все комментарии
xdcgq9keby6t
xdcgq9keby6t
вчера в 21:47
Видно талантливый парень, если судить по статистике
pomor45
pomor45
вчера в 21:42
А́льма-ма́тер Великого Яшина могла бы и своего вратаря воспитать.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:02
Он за 2 матча пропустил от Ариса 11 мячей, потом от Шерифа 5. Сомнительный трансфер, вряд ли он лучше Шунина или Лещука.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:39
Наверное батька попросил за парня !
Asper
Asper
вчера в 19:26
Солить, что ль, этих вратарей будут?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:24
Перспективы есть, главное - не дорого.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:23
Шунин скоро будет заканчивать с футболом
Свeтозар
Свeтозар ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:10
Не будем спорит кто прав, а кто виноват.... НО 30 июля после своего комментария в 18.57 в 19.00 по Московскому времени я внес эту информацию....склерозом пока не страдаю....
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