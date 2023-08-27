Роберто Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии

1693121121

вчера, 10:25

Итальянский специалист станет главным тренером сборной Саудовской Аравии. Контракт будет подписан на три года. Зарплата Манчини составит 20 миллионов евро в год. Итальянец уже определился со своим тренерским штабом, в него войдут девять специалистов.

Напомним, последним местом работы Манчини была сборная Италии, которой он руководил пять лет. Итальянцы являются действующими чемпионами Европы.