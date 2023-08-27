Роберто Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии

Итальянский специалист Роберто Манчини станет главным тренером сборной Саудовской Аравии. Контракт будет подписан на три года. Зарплата Манчини составит 20 миллионов евро в год. Итальянец уже определился со своим тренерским штабом, в него войдут девять специалистов.
Напомним, последним местом работы Манчини была сборная Италии, которой он руководил пять лет. Итальянцы являются действующими чемпионами Европы.
Отдыхал он в Питере...до Семака....месяцев 10...женился...но в Италии всем сказал что уехал работать...в Санкт Петербург)))
Больше всего запомнилось как он секретные письма игрокам писал...во время матчей....пока португалоязычный Паредес разбирал его итальянские каракули счет на табло уже менялся..)))
Отдыхал он в Питере...до Семака....месяцев 10...женился...но в Италии всем сказал что уехал работать...в Санкт Петербург)))
Больше всего запомнилось как он секретные письма игрокам писал...во время матчей....пока португалоязычный Паредес разбирал его итальянские каракули счет на табло уже менялся..)))