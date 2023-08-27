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Роберто Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии

вчера, 10:25

Итальянский специалист Роберто Манчини станет главным тренером сборной Саудовской Аравии. Контракт будет подписан на три года. Зарплата Манчини составит 20 миллионов евро в год. Итальянец уже определился со своим тренерским штабом, в него войдут девять специалистов.

Напомним, последним местом работы Манчини была сборная Италии, которой он руководил пять лет. Итальянцы являются действующими чемпионами Европы.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 14:44
Так вот почему он покинул сборную Италии...😅
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:40
он зарабатывать любит а кто не любит человек выиграл титулы со своей сборной с МанСити что ему ещё нужно кроме денег вот и отправился в путешествие
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:34
Он не даст нужного результата.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:48
Теперь это будет команда "лавочников"..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:46, ред.
Прикольный тренер....
Отдыхал он в Питере...до Семака....месяцев 10...женился...но в Италии всем сказал что уехал работать...в Санкт Петербург)))
Больше всего запомнилось как он секретные письма игрокам писал...во время матчей....пока португалоязычный Паредес разбирал его итальянские каракули счет на табло уже менялся..)))
Forwert
Forwert
вчера в 10:31
Везде где много денег.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:26
Успехов на новом месте с новой командой!
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