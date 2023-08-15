Юран может возглавить «Ахмат»

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вчера, 17:03

Главный тренер «Пари НН» входит в шорт-лист руководства «Ахмата». Клуб готов заплатить компенсацию за специалиста.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года, и помог клубу остаться в российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне под руководством 54-летнего специалиста команда из Нижнего Новгорода одержала 2 победы, сыграла в ничью и потерпела 3 поражения. Контракт Юрана с «Пари НН» действует до июня 2025 года.

Ранее пост главного тренера «Ахмата» покинул Сергей Ташуев.

Напомним, ещё одним кандидатом на должность наставника грозненского клуба называют тренера «Акрона».