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Юран может возглавить «Ахмат»

вчера, 17:03

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран входит в шорт-лист руководства «Ахмата». Клуб готов заплатить компенсацию за специалиста.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года, и помог клубу остаться в российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне под руководством 54-летнего специалиста команда из Нижнего Новгорода одержала 2 победы, сыграла в ничью и потерпела 3 поражения. Контракт Юрана с «Пари НН» действует до июня 2025 года.

Ранее пост главного тренера «Ахмата» покинул Сергей Ташуев.

Напомним, ещё одним кандидатом на должность наставника грозненского клуба называют тренера «Акрона».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:31
Учитывая, как действует руководство Ахмата, Юран сто раз подумает прежде, чем давать согласие.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:49
Если это так,то иначе,чем ДУРДОМ это не назвать.
Vadik
Vadik
вчера в 19:49
А зачем это Юрану? Ему в Нижнем сейчас вполне комфортно!
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 19:23
Не думаю, что Юран покинет НН.
RdbLan
RdbLan
вчера в 18:57, ред.
Затрахали Пари НН обдирать, один только только начал давать результат, в Локо забрали. Сейчас только Юран команду настроил, егов Ахмат сватают. Нижегородцам опять голоаняк с тренером
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:54
Теперь ясно, что Юран подсидел Ташуева.
Храневец
Храневец
вчера в 18:52
От добра добра не ищут .Сиди в Нижнем !
112910415
112910415
вчера в 18:41
со стороны представляется, что в Нижнем стабильнее - жить, работать и в будущее смотреть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:38
Думаю Юран не пойдет. Ему и в НН хорошо. Начинать все с начала не вижу смысла.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:35
Что за мода по живому резать? У тренера контракт действующий, комплектация, подготовка под себя...? Вон усы свободен, как раз один менталитет....
протон
протон
вчера в 18:10
Ахмат зря уволил Ташуева, забыли что 5 место принес.. У них много травм и это сказалось.. Юран точно не сильнее Ташуева..
a-league
a-league
вчера в 17:54
Навряд ли, ибо алкашей там не любят
Nottrow
Nottrow
вчера в 17:50
Бегает из команды в команду, нигде нет от него толку, абсолютно бесполезен для футбола.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:37
Ахмат не для него
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:26
Думаю что он нечего в Ахмате не изменит,там надо игроков хороших покупать!
Гость
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