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В Англии не исключили, что мужскую сборную может возглавить женщина

вчера, 23:59

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем высказался о возможном будущем главного тренера женской сборной страны Сарины Вигман.

На проходящем в Австралии и Новой Зеландии женском чемпионате мира англичанки вышли в финал турнира, где 20 августа сыграют с Испанией.

Я очень доволен работой, которую она делает, и я надеюсь, что она продолжит её выполнять в течение долгого времени. Если в какой-то момент в будущем она захочет перейти в мужской футбол, это будет действительно интересная дискуссия.

Итак, я повторю ещё раз. С нашей точки зрения, Сарина отлично справляется со своей работой, и мы хотим, чтобы она продолжала это делать. Если когда-нибудь появится свободное место в любой из наших взрослых мужских или женских национальных командах, мы выберем лучшего человека для этой работы, который будет способен выигрывать матчи. Если таким человеком будет женщина, то почему нет?

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:39
Это очень тонкий ход будет!
Представьте, заходит перед игрой в раздевалку тренерша и так застенчиво, полушёпотом, закатывая глаза под лоб:
- Кто забьёт, с тем вечер провожу...))
Зуб на полку - англичане будут выносить всех на 11:0))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:29
Или может вот такая дама, чтоб из женской сборной ее вывести))
Мисис Самец!)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:23
Лучше женщина-негр-лезбиянка!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:29
Не принимайте эти слова всерьёз. Чиновнику журналист задал вопрос, и тот, как воспитанный здравомыслящий человек долго выкручивался, чтобы не "обидеть" прекрасную половину человечества. Разве вы это не услышали в его замысловатых словесах ?
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:05
Это правильно,самый эффективный способ ввергнуть отрасль в кризис-вручить руль женщине.Европа знает...
Потому и становятся "щетинины" знаменитыми капитанами,что это-исключение из правила. В демократической Болгарии была и генерал бронетанковых войск(единственная в мире тогда)-Недялкова.
Baggio R.
Baggio R. ответ stromshik (раскрыть)
сегодня в 09:00
Несмотря на толерантность темнокожих тренеров в Англии не особо жалуют, мало их там.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:21
Транс?
adekvat
adekvat ответ stromshik (раскрыть)
сегодня в 07:38
И чтобы в ее тренерском штабе трансвистит был.
stromshik
stromshik
сегодня в 07:20
Просто женщина - маловато. Высшая степень толерантности - негритянка и лесбиянка. И игроки приставать не будут.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:23
Идея не плоха,пацанам,сливать тоже надо кудо то,а так по 31ам будут бегать,а тут ,вот,оно все,здесь😁😊!!! Никуда бежать не надо!!!
ABir
ABir ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 06:09
И правда, почему бы сразу трансгендерность не попробовать
z5e9t8u8fkje
z5e9t8u8fkje
сегодня в 06:07
Хорошо, что Терри карьеру закончил, а то бы быстро тренершу в декрет отправил
74ygvgh2fqrs
74ygvgh2fqrs
сегодня в 06:05
Сборная подкаблучников это что-то новенькое
ff5cxke3v54u
ff5cxke3v54u
сегодня в 05:51, ред.
Дожились родоначальники футбола
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:20
Недалеки те времена когда их сборную может возглавить «трансгендер» или черепаха.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 02:09
Главное, чтоб она не была в прошлом мужчиной... Хе ..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:00
Давно пора и в помощники Хосепа!)
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