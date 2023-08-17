В Англии не исключили, что мужскую сборную может возглавить женщина

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем высказался о возможном будущем главного тренера женской сборной страны Сарины Вигман.
На проходящем в Австралии и Новой Зеландии женском чемпионате мира англичанки вышли в финал турнира, где 20 августа сыграют с Испанией.
Я очень доволен работой, которую она делает, и я надеюсь, что она продолжит её выполнять в течение долгого времени. Если в какой-то момент в будущем она захочет перейти в мужской футбол, это будет действительно интересная дискуссия.
Итак, я повторю ещё раз. С нашей точки зрения, Сарина отлично справляется со своей работой, и мы хотим, чтобы она продолжала это делать. Если когда-нибудь появится свободное место в любой из наших взрослых мужских или женских национальных командах, мы выберем лучшего человека для этой работы, который будет способен выигрывать матчи. Если таким человеком будет женщина, то почему нет?
Представьте, заходит перед игрой в раздевалку тренерша и так застенчиво, полушёпотом, закатывая глаза под лоб:
- Кто забьёт, с тем вечер провожу...))
Зуб на полку - англичане будут выносить всех на 11:0))
Представьте, заходит перед игрой в раздевалку тренерша и так застенчиво, полушёпотом, закатывая глаза под лоб:
- Кто забьёт, с тем вечер провожу...))
Зуб на полку - англичане будут выносить всех на 11:0))
Мисис Самец!)))
Мисис Самец!)))
Потому и становятся "щетинины" знаменитыми капитанами,что это-исключение из правила. В демократической Болгарии была и генерал бронетанковых войск(единственная в мире тогда)-Недялкова.
Потому и становятся "щетинины" знаменитыми капитанами,что это-исключение из правила. В демократической Болгарии была и генерал бронетанковых войск(единственная в мире тогда)-Недялкова.