В Англии не исключили, что мужскую сборную может возглавить женщина

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем высказался о возможном будущем главного тренера женской сборной страны Сарины Вигман.

На проходящем в Австралии и Новой Зеландии женском чемпионате мира англичанки вышли в финал турнира, где 20 августа сыграют с Испанией.

Я очень доволен работой, которую она делает, и я надеюсь, что она продолжит её выполнять в течение долгого времени. Если в какой-то момент в будущем она захочет перейти в мужской футбол, это будет действительно интересная дискуссия.

Итак, я повторю ещё раз. С нашей точки зрения, Сарина отлично справляется со своей работой, и мы хотим, чтобы она продолжала это делать. Если когда-нибудь появится свободное место в любой из наших взрослых мужских или женских национальных командах, мы выберем лучшего человека для этой работы, который будет способен выигрывать матчи. Если таким человеком будет женщина, то почему нет?