«Реал» потерял Винисиуса примерно на месяц

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вчера, 09:37

Форвард «Реала» получил травму в матче Ла Лиги против «Сельты». У бразильца повреждение подколенного сухожилия правой ноги.

Травма является достаточно серьезной и не позволит Винисиусу сыграть в ближайшем туре против «Хетафе», а также в сентябрьских матчах сборной Бразилии. Всего нападающему понадобится на восстановление 4-5 недель.