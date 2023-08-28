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«Реал» потерял Винисиуса примерно на месяц

вчера, 09:37

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор получил травму в матче Ла Лиги против «Сельты». У бразильца повреждение подколенного сухожилия правой ноги.

Травма является достаточно серьезной и не позволит Винисиусу сыграть в ближайшем туре против «Хетафе», а также в сентябрьских матчах сборной Бразилии. Всего нападающему понадобится на восстановление 4-5 недель.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:43
Ужасное начало сезона для «Реала» в плане количества травм, более того, ломаются ключевые игроки стартового состава.
Я не устану повторять: «Мадриду» и без травмы Винисиуса нужно было усиление в атаку, а с длительной травмой бразильца вопрос стоит ещё острее!
Всё это может аукнуться нам в разгар чемпионской гонки и ЛЧ!
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:55
Очень неудачный старт сезона для Реала.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:03
Я думаю это даже лучше, пускай отдохнёт, ненавижу эти матчи сборных. Кроме официального турнира (ЧМ и ЧЕ)
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 11:57
Серьезная потеря для Реал Мадрида.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:32
Травмы загубят его
Naherger
Naherger ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:29
Да 94,Джуд затащит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:26
Без травм никто не обходится, а это мелкая неприятность.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:18
Месяц без него справляться.
Capral
Capral
вчера в 10:33
Очень жаль парня... потеря конечно.
Скорейшего выздоровления!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:33
Всё могло быть и хуже, а так всего месяц
idres
idres
вчера в 10:24
Каккое то проклятие нависло над Реалом.... травма на траве. Такими темпами скоро и играть будет некому.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:15
Сухожилия нужно беречь - довольно мерзкая травма.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:09
Куртуа порвал кресты, Милитао порвал кресты, у Винисиуса травма подколенного сухожилия, Гюлер перенес операцию на колене. Какой-то колено-вирус.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:05
Ну Куртуа не особо влияет на игру команды. Кепа норм замена.
Incredulous
Incredulous ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 10:04
У Реала 3 ключевых: Винисиус, Милитао, Куртуа. Причем последние двое на весь сезон выбыли.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 10:02
Афигеть сезон начался. У Барсы и Реала уже по два ключевых игрока вылетели.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:02
С такой периодичностью травм, через пару месяцев за Реал будет дубль полным составом играть.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:44
Может быть всё даже серьёзнее - вон, у КДБ на том же месте рецидив, операция и теперь восстановление хз сколько
22vw6vakb8c4
22vw6vakb8c4
вчера в 09:40
Только сезон начался уже ощитимые потери
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