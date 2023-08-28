«Реал» потерял Винисиуса примерно на месяц

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор получил травму в матче Ла Лиги против «Сельты». У бразильца повреждение подколенного сухожилия правой ноги.
Травма является достаточно серьезной и не позволит Винисиусу сыграть в ближайшем туре против «Хетафе», а также в сентябрьских матчах сборной Бразилии. Всего нападающему понадобится на восстановление 4-5 недель.
Я не устану повторять: «Мадриду» и без травмы Винисиуса нужно было усиление в атаку, а с длительной травмой бразильца вопрос стоит ещё острее!
Всё это может аукнуться нам в разгар чемпионской гонки и ЛЧ!
Я не устану повторять: «Мадриду» и без травмы Винисиуса нужно было усиление в атаку, а с длительной травмой бразильца вопрос стоит ещё острее!
Всё это может аукнуться нам в разгар чемпионской гонки и ЛЧ!
Скорейшего выздоровления!!!
Скорейшего выздоровления!!!