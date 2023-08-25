Люк Шоу выбыл на несколько недель из-за травмы

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о травме защитника Люка Шоу.
Футболист не сможет принять участие в ближайших матчах команды. Игрок выбыл на несколько недель из-за мышечных проблем.
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о травме защитника Люка Шоу.
Футболист не сможет принять участие в ближайших матчах команды. Игрок выбыл на несколько недель из-за мышечных проблем.
• новичок за 80 млн еще не играл из-за травмы
• новичок за 65 млн вылетел из-за травмы на месяц
• Магуайр отказался уходить
• Шоу сломался, Маласия не вылечился
• Антони (существует)
• Глейзеры до сих пор не продали клуб
• новичок за 80 млн еще не играл из-за травмы
• новичок за 65 млн вылетел из-за травмы на месяц
• Магуайр отказался уходить
• Шоу сломался, Маласия не вылечился
• Антони (существует)
• Глейзеры до сих пор не продали клуб