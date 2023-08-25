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Люк Шоу выбыл на несколько недель из-за травмы

вчера, 11:58

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о травме защитника Люка Шоу.

Футболист не сможет принять участие в ближайших матчах команды. Игрок выбыл на несколько недель из-за мышечных проблем.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:37
нормальная предсезонка - все устали, никто не может бегать в чемпионате плюс щас ещё травмы начнутся, Шоу и Маунт уже в пролёте
galem72
galem72
вчера в 12:51
Да уж! 3 игрока основы выпали уже на страте сезона. Причём Хёйлунн даже на траву ни разу не вышел. Попахивает пиз**цом...
sova147
sova147
вчера в 12:31
Желаем здоровья всё будет хорошо
Squirrel96
Squirrel96 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:21
Спасибо, исправили
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:18
Можно, но только в одном случае, если матч отменят и будет возврат ставок.
А по другому никак.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:17
Не самый лучший момент для травм
shlomo
shlomo
вчера в 12:16
Что то непонятное творится в МЮ.... скоро и играть то будет некому.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:03, ред.
• 1 гол за два тура

• новичок за 80 млн еще не играл из-за травмы

• новичок за 65 млн вылетел из-за травмы на месяц

• Магуайр отказался уходить

• Шоу сломался, Маласия не вылечился

• Антони (существует)

• Глейзеры до сих пор не продали клуб
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