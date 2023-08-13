Роналду отреагировал на непризнание его лучшим в финале арабского кубка

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вчера, 12:20

Нападающий «Аль-Насра» оформил дубль в финале Кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем», команда португальца одержала победу (2:1).

Футболист оформил дубль в игре. После окончания встречи лучшим игроком финального поединка был признан полузащитник соперников , на что форвард отреагировал, показав пальцами организаторам, что именно он забил 2 мяча.

Сам Роналду получил «золотую бутсу» за то, что стал лучшим бомбардиром турнира с 6 голами.