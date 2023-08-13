Роналду отреагировал на непризнание его лучшим в финале арабского кубка

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в финале Кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем», команда португальца одержала победу (2:1).
Футболист оформил дубль в игре. После окончания встречи лучшим игроком финального поединка был признан полузащитник соперников Сергей Милинкович-Савич, на что форвард отреагировал, показав пальцами организаторам, что именно он забил 2 мяча.
Сам Роналду получил «золотую бутсу» за то, что стал лучшим бомбардиром турнира с 6 голами.
"Вы что мне 200 млн платите чтоб лучшим игроком был Савич??"
А вообще не знаю..что должен сделать защитник проигравшей команды чтоб его признали лучшим...
Пробежать 50 км за матч...отразить 3 пенальти вместо вратаря...быть родственником кого то из организаторов...
"Вы что мне 200 млн платите чтоб лучшим игроком был Савич??"
А вообще не знаю..что должен сделать защитник проигравшей команды чтоб его признали лучшим...
Пробежать 50 км за матч...отразить 3 пенальти вместо вратаря...быть родственником кого то из организаторов...
Так что забитые голы не показатель лучшего игрока. И это выклянчивание дайвером приза лучшему игроку совсем его не красит.
Впрочем, он всю жизнь такой. Самовлюблённый нарцисс...
Так что забитые голы не показатель лучшего игрока. И это выклянчивание дайвером приза лучшему игроку совсем его не красит.
Впрочем, он всю жизнь такой. Самовлюблённый нарцисс...
Роналду как по мне MVP всего турнира
6 голов, из которых по сути 4 победных👌 и ещё 2 сравнивали счёт
Милинкович объективно провалил финал.
Сергей по-моему сам в шоке, что награда именно ему досталась
Роналду как по мне MVP всего турнира
6 голов, из которых по сути 4 победных👌 и ещё 2 сравнивали счёт
Милинкович объективно провалил финал.
Сергей по-моему сам в шоке, что награда именно ему досталась
Порой новости на соккере появляются с опозданием в несколько часов, чем в других источниках.
Можете даже взять любую статью нажать "источник" и сравнить время появление статьи в "источнике" и на соккере.
Делается это всё для набора очков: 50+10, ну, а если повезёт, то и 350. Остаётся только отследить новость, написать и дежурить когда появится статья на соккере.
Подобное правилами не запрещено... но лично я так никогда не делаю, для меня набор очков не главное.
Порой новости на соккере появляются с опозданием в несколько часов, чем в других источниках.
Можете даже взять любую статью нажать "источник" и сравнить время появление статьи в "источнике" и на соккере.
Делается это всё для набора очков: 50+10, ну, а если повезёт, то и 350. Остаётся только отследить новость, написать и дежурить когда появится статья на соккере.
Подобное правилами не запрещено... но лично я так никогда не делаю, для меня набор очков не главное.