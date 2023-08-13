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Роналду отреагировал на непризнание его лучшим в финале арабского кубка

вчера, 12:20

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в финале Кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем», команда португальца одержала победу (2:1).

Футболист оформил дубль в игре. После окончания встречи лучшим игроком финального поединка был признан полузащитник соперников Сергей Милинкович-Савич, на что форвард отреагировал, показав пальцами организаторам, что именно он забил 2 мяча.

Сам Роналду получил «золотую бутсу» за то, что стал лучшим бомбардиром турнира с 6 голами.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:37
Надо понимать, что такому защитнику, как Милинкович-Савич, надо было забить 4, тогда Рон стал бы лучшим.
ariec93
ariec93 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:02
Савич защитник?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:44
Это он им показывает не 2 гола...а 200 млн...
"Вы что мне 200 млн платите чтоб лучшим игроком был Савич??"

А вообще не знаю..что должен сделать защитник проигравшей команды чтоб его признали лучшим...
Пробежать 50 км за матч...отразить 3 пенальти вместо вратаря...быть родственником кого то из организаторов...
112910415
112910415
вчера в 14:51
Всегда оставаться собой - его кредо!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:04
И этому человеку уже под сорок. Ребёнок ребенком. ..
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 13:45
Ну всё, сейчас начнётся, держите истеричку крепче.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:42
Ничего нового... Очередное эго балласта и неуважение к другим... Я бы на месте Милинковича по другому отреагировал... Чтоб запомнил...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:28
Эти награды лучшему игроку матча субьективный выбор, их можно дать кому угодно. Вон гному постоянно дают даже если его команда проиграла а он сам не чего не сделал в матче. В серьез к ним не стоит относится. Роналду забил 6 голов в 6 матчах и пренес своей команде трофей. Вот главный показатель! Роналду лучший!!
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 13:14
На Милинковиче-Савиче не дали чистейшее пенальти, Аль-Наср выташили за уши к победе,а Нарцисс как всегда своём репертуаре, что можно говорить если он не поздравил Модрича с золотым мячом, хлтя тот пахал несколько лет на его статистику. ОТВРАЩЕНИЕ ОТ НЕГО..больше ничего. Когда Модрич выиграл,он сказал что есть более достойные игроки,может быть он имел ввиду Месси, Саллаха,Гризмана..😄😄😄😄
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:13
Дело нападающего забивать, что и сделал Рон. Но у других игроков свои функции, и они могли выполнять их отлично. Защитники могли рвать свою бровку, кипер мог вытащить 10 мёртвых мячей, даже пропустив парочку.
Так что забитые голы не показатель лучшего игрока. И это выклянчивание дайвером приза лучшему игроку совсем его не красит.
Впрочем, он всю жизнь такой. Самовлюблённый нарцисс...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:11
Странное решение на самом деле. Роналду вытащил команду, которая уступала в счете, забил два гола, принес победу, при том, что команда играла в меньшинстве.
протон
протон
вчера в 13:05
Роналду тут прав. Сергей часто ошибался в игре. с какого перепугу он лучший?
Роналду как по мне MVP всего турнира
6 голов, из которых по сути 4 победных👌 и ещё 2 сравнивали счёт
Милинкович объективно провалил финал.
Сергей по-моему сам в шоке, что награда именно ему досталась
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:05, ред.
Журналистам дай создать на ровном месте конфликт
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:03
Вопрос был провокацией
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:01, ред.
Он забил, но лучшим в финале не был
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:50
Вот так и Меська вымаливал себе титулы,только в калуарах!!!
Capral
Capral
вчера в 12:45
Ну показал два пальца, и что? Забил два гола- всё верно. Когдато, В.В.Лобановский, выходя на поле в качестве тренера Динамо, в игре против Реала, одному из журналистов показал указательный палец. Тогда, многие не поняли этот жест. В последствии, тот же журналист объяснил жест Мэтра: "Лобановский показал мне указательный палец, дав тем самым понять- сколько в той игре забьет Динамо. Увы, в тот зимний вечер, киевляне проиграли, но Динамо, свой единственный гол забило".
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 12:39
К примеру один пользователь как то признавался, что пишет заранее масштабные комментария, а потом просто копирует и забивает в тему когда она появится на соккере.
Порой новости на соккере появляются с опозданием в несколько часов, чем в других источниках.
Можете даже взять любую статью нажать "источник" и сравнить время появление статьи в "источнике" и на соккере.
Делается это всё для набора очков: 50+10, ну, а если повезёт, то и 350. Остаётся только отследить новость, написать и дежурить когда появится статья на соккере.
Подобное правилами не запрещено... но лично я так никогда не делаю, для меня набор очков не главное.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:37
Обиделась
Naherger
Naherger
вчера в 12:33
Жалко как то выглядит его поступок...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:31
Хотел весь жар себе забрать?!).
sova147
sova147
вчера в 12:29
Таков его характер победителя!!!
drug01
drug01
вчера в 12:28
Ему всегда мало он должен быть первым всегда и везде
Busta Rhumes
Busta Rhumes
вчера в 12:25
Соглашусь с Роналду, победу он принёс своим голами, весьма странный выбор лучшего игрока
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