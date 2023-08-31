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Сборная Германии назвала состав на товарищеские матчи с Японией и Францией

вчера, 15:50

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Хансом-Дитером Фликом назвал состав команды на ближайшие товарищеские матчи.

9 сентября пройдёт игра с Японией в Вольфсбурге, а 12 сентября — с Францией в Дортмунде.

Вратари

Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Кевин Трапп («Айнтрахт» Франкфурт).

Защитники

Эмре Джан, Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (все — «Боруссия» Дортмунд), Робин Госенс («Унион» Берлин), Бенжамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джонатан Та («Байер»), Малик Тиав («Милан»).

Полузащитники

Юлиан Брандт («Боруссия», Дортмунд), Серж Гнабри, Джамал Мусиала («Бавария»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Кай Хаверц («Арсенал», Лондон), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие

Йонас Хофманн («Байер»), Лерой Сане («Бавария»), Кевин Шаде («Брентфорд»), Никлас Фюллькруг («Вердер»).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 11:18, ред.
У него конфликт с Фликом. Горецка пишет: "Я разочарован действиями тренера и для меня лично невызов в сборную непрятный сюрприз. Последнюю неделю, я чувствовал себя хорошо и был готов сыграть. Для меня, всегда- игра за сборную огромная честь. Я разочарован."
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 11:01
Приветствую, Алексей!
Спасибо, буду знать. Сборная меня мало интересует, я Баварией увлекся. Но можно конечно и сборную посмотреть.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:46
Приветствую, Виктор! С вашего позволения поправлю, четверо игроков Баварии в сборной.
Palex
Palex
сегодня в 10:44
Горецка,он тоже в составе не видит? Ну посмотрим, если эти два матча Флик провалит, а соперники у него серьёзные, то думается пойдет на выход.
НикСта63
НикСта63
вчера в 19:58
Не брать Мюллера - это ошибка🙁
salleeh
salleeh ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:42
С Японией возможно харакири…)))
salleeh
salleeh
вчера в 19:41
Так себе публику собрали, два отстоя из Баварии будут дополнять и без того печальную картину, которая образовалась из сборной Германии последних лет…
Capral
Capral
вчера в 17:34
Из Баварии только двое. Когда такое было...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:30
Французам проиграют, с Японией возможно всё.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:16
Вот и посмотрим на что способна эта сборная , хоть и в товарняке .
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