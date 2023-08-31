Сборная Германии назвала состав на товарищеские матчи с Японией и Францией

1693486230

вчера, 15:50

Тренерский штаб сборной Германии во главе с назвал состав команды на ближайшие товарищеские матчи.

9 сентября пройдёт игра с Японией в Вольфсбурге, а 12 сентября — с Францией в Дортмунде.

Вратари

Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Кевин Трапп («Айнтрахт» Франкфурт).

Защитники

Эмре Джан, Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (все — «Боруссия» Дортмунд), Робин Госенс («Унион» Берлин), Бенжамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джонатан Та («Байер»), Малик Тиав («Милан»).

Полузащитники

Юлиан Брандт («Боруссия», Дортмунд), Серж Гнабри, Джамал Мусиала («Бавария»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Кай Хаверц («Арсенал», Лондон), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие

Йонас Хофманн («Байер»), Лерой Сане («Бавария»), Кевин Шаде («Брентфорд»), Никлас Фюллькруг («Вердер»).