Карпин рассказал, кто будет руководить сборной в матчах с Египтом

1693480603

вчера, 14:16

Главный тренер сборной России рассказал, как будут проходить тренировки сборной и кто будет ею руководить в матчах с олимпийской сборной Египта.

Игроки будут разделены на две группы. И у каждой будет свой тренировочный график. Обе группы будут работать под руководством нашего штаба во главе с главным тренером (в Новогорске). Тренировки будут разделены на разное время, и все члены тренерского штаба будут полноценно работать с двумя группами. 7 сентября команду возглавлю я, а 11 сентября ею будут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров.

Также Карпин объяснил, почему из расширенного списка выбыл полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Он из-за травмы не участвовал в тренировках и товарищеских играх «Аталанты» и ещё ни разу не был в заявке команды в двух стартовых турах Серии А.

Напомним, на учебно-тренировочном сентябрьском сборе наша сборная проведёт три матча.