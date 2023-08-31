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Карпин рассказал, кто будет руководить сборной в матчах с Египтом

вчера, 14:16

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как будут проходить тренировки сборной и кто будет ею руководить в матчах с олимпийской сборной Египта.

Игроки будут разделены на две группы. И у каждой будет свой тренировочный график. Обе группы будут работать под руководством нашего штаба во главе с главным тренером (в Новогорске). Тренировки будут разделены на разное время, и все члены тренерского штаба будут полноценно работать с двумя группами.

7 сентября команду возглавлю я, а 11 сентября ею будут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров.

Также Карпин объяснил, почему из расширенного списка выбыл полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Он из-за травмы не участвовал в тренировках и товарищеских играх «Аталанты» и ещё ни разу не был в заявке команды в двух стартовых турах Серии А.

Напомним, на учебно-тренировочном сентябрьском сборе наша сборная проведёт три матча.

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Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:35
бурную деятельность развели как будто на кануне ЧМ или ЧЕ
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:32
А сам 11 сентября в запой???
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 15:22
Вообще сейчас нет смысла вызывать легионеров.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:05
Ну он же пока еще тренер сборной.
Гость
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