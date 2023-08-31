Карпин заявил, что список из 49 футболистов практически окончательный

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что список из 49 футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сентябрьский сбор, максимально приближен к окончательному.
Это состав, максимально приближенный к окончательному. Впереди ещё тур в РПЛ, мы можем лишиться игроков по объективным причинам. Практика показывает, что обычно после тура мы теряем 2–3 игроков минимум. Так что, возможно, мы ещё кого‑то довызовем.
Кстати, только что посмотрел на Ю-тубе товарищеский матч ветеранов "МЮ" и "Реала". Гораздо интересней мифических сборов кандидатов в сб.России для предстоящих "контрольных" игр.
Кстати, только что посмотрел на Ю-тубе товарищеский матч ветеранов "МЮ" и "Реала". Гораздо интересней мифических сборов кандидатов в сб.России для предстоящих "контрольных" игр.