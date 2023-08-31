Карпин заявил, что список из 49 футболистов практически окончательный

Главный тренер сборной России сообщил, что список из 49 футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сентябрьский сбор, максимально приближен к окончательному.

Это состав, максимально приближенный к окончательному. Впереди ещё тур в РПЛ , мы можем лишиться игроков по объективным причинам. Практика показывает, что обычно после тура мы теряем 2–3 игроков минимум. Так что, возможно, мы ещё кого‑то довызовем.