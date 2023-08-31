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Карпин заявил, что список из 49 футболистов практически окончательный

вчера, 14:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что список из 49 футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сентябрьский сбор, максимально приближен к окончательному.

Это состав, максимально приближенный к окончательному. Впереди ещё тур в РПЛ, мы можем лишиться игроков по объективным причинам. Практика показывает, что обычно после тура мы теряем 2–3 игроков минимум. Так что, возможно, мы ещё кого‑то довызовем.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:37, ред.
Да какая разница, сколько игроков он пригласил, с кем будет играть сборная, и в каком составе. Все всё понимают. Пора нам успокоиться и не ломать копья по пустякам. И чего так все пользователи разволновались по поводу сборов и предстоящих матчах, не пойму.
Кстати, только что посмотрел на Ю-тубе товарищеский матч ветеранов "МЮ" и "Реала". Гораздо интересней мифических сборов кандидатов в сб.России для предстоящих "контрольных" игр.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 17:32
То есть это ещё не всё...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:49
Все известные фамилии закончились? Я могу подсказать(по материалам педевикии) ещё кандидатов на пару составом. Из тех,кто движется...
DaslerU
DaslerU
вчера в 16:11
На поле будет 22 игрока вместо 11, остальные в запасе?
Capral
Capral
вчера в 15:39
А зачем так много? Обычно, Лобановский, всегда столько игров возил на сборы команды. А тут, сборы непонятной команды- неизвестно для чего и для кого...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:49
Главное не количество, а качество?).
adekvat
adekvat
вчера в 14:15
До 50 надо было округлить.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:08
Чем слабее сборные в соперниках, тем больше игроков призвано. Узбекистан и Иран должны и вдевятером обыгрывать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:07
Еще бы человек 70-80, чтобы наверняка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:02
Половину придётся отсеять, Но это его проблемы...
Гость
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