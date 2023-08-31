«Зенит» продлил контракт с Барриосом

«Зенит» продлил контракт с хавеком Вильмаром Барриосом.
Обновленное соглашение с колумбийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2026/27.
29-летний Барриос играет за «Зенит» с 2019 года.
«Зенит» продлил контракт с хавеком Вильмаром Барриосом.
Обновленное соглашение с колумбийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2026/27.
29-летний Барриос играет за «Зенит» с 2019 года.
- Играет - на 5, иногда даже на 5+! Ну иногда (очень редко) играет на 4. Словом, зарплату свою отрабатывает полностью ... А иногда даже и на премию тянет ...
- Ну и на фига ему эта "Европа" с их постоянными кризисами???
- В России всё стабильно!
- Играет - на 5, иногда даже на 5+! Ну иногда (очень редко) играет на 4. Словом, зарплату свою отрабатывает полностью ... А иногда даже и на премию тянет ...
- Ну и на фига ему эта "Европа" с их постоянными кризисами???
- В России всё стабильно!
https://youtu.be/-d4yu36M-LU?feature=shared