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«Зенит» продлил контракт с Барриосом

вчера, 19:08

«Зенит» продлил контракт с хавеком Вильмаром Барриосом.

Обновленное соглашение с колумбийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2026/27.

29-летний Барриос играет за «Зенит» с 2019 года.

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Все комментарии
Mejiak3317
Mejiak3317
сегодня в 07:17
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ !!!
протон
протон
сегодня в 02:41
отличная новость! Вильмар - украшение нашего чемпионата.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:52
- Барриос - молоток! Быстро понял русскую мудрость - "от Добра Добра не ищут"!

- Играет - на 5, иногда даже на 5+! Ну иногда (очень редко) играет на 4. Словом, зарплату свою отрабатывает полностью ... А иногда даже и на премию тянет ...

- Ну и на фига ему эта "Европа" с их постоянными кризисами???

- В России всё стабильно!
Futurista
Futurista
вчера в 21:32
Ну это понятно)...

Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:39
навряд ли он доиграет в Зените до конца контракта
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:48
Итог :Восемь лет без права переписки.
Гость
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