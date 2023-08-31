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«Аталанта» не собирается расставаться с Миранчуком

вчера, 10:48

Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв сообщил о разговоре игрока с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Вчера, 30 августа, Алексей провёл первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: «Лёша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, всё будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:33
да очень ценный игрок для бергамской скамейки
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:50
Готовиться к чему??? Теперь про слежку знает,что в сборную не поедет-тоже понятно,что в состав на сезон не включили-тоже...Макаронэ,к чему готовиться???
протон
протон
вчера в 17:02
Гасперини: Lyosha rabotai davai
mk4577mbh7kj
mk4577mbh7kj
вчера в 14:17
Мы тебя на сезон не заявили, но не переживай, спокойно готовься
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 12:54
Сами играть не дают, и другим не отдают.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:54
Мне было бы немного некомфортно, услышав слова "Мы за тобой следили")))
как бы шиза у него на этом фоне не развилась)
Гость
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