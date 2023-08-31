«Аталанта» не собирается расставаться с Миранчуком

Агент российского полузащитника «Аталанты» сообщил о разговоре игрока с главным тренером команды .

Вчера, 30 августа, Алексей провёл первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: «Лёша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, всё будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай».