Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов продать Денисова

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вчера, 11:14

В контракте защитника «Спартака» и сборной России прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро. Именно за столько москвичи могут продать игрока.

Ранее сообщалось, что защитника хочет приобрести «Лилль».