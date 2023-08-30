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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов продать Денисова

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SHMEL
SHMEL
вчера в 15:48
Чего так мало, нужно было 150 нарисовать.
FRZZ
FRZZ
вчера в 14:22
Маразм крепчает....
lotsman
lotsman
вчера в 14:18
Кто то интересовался Денисовым?!!! Это что, рекламный ход, не очень удачный?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:04
Лилль даже в половину будет думать: покупать или нет.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 13:54, ред.
"прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро"

Миллионов... Даже 15 евро - заоблачная сумма для этого ходока за мячом
ABir
ABir
вчера в 13:28
Пусть лягушатники у себя или в Африке поищут. Денисов еще Спартаку пока нужен и сборной.
Сп62
Сп62
вчера в 12:53
Ну, раз предлагают 11 можно согласиться на 12.
adekvat
adekvat
вчера в 12:32
Кому он нужен, следующий сезон сдуется.
протон
протон
вчера в 12:06
Стоить-то он стоит, да кто ж его купит?
uufq2k36e4h2
uufq2k36e4h2
вчера в 11:47
Осталось только найти таких дурачков
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