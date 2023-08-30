Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов продать Денисова

В контракте защитника «Спартака» и сборной России Даниила Денисова прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро. Именно за столько москвичи могут продать игрока.
Ранее сообщалось, что защитника хочет приобрести «Лилль».
В контракте защитника «Спартака» и сборной России Даниила Денисова прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро. Именно за столько москвичи могут продать игрока.
Ранее сообщалось, что защитника хочет приобрести «Лилль».
Миллионов... Даже 15 евро - заоблачная сумма для этого ходока за мячом
Миллионов... Даже 15 евро - заоблачная сумма для этого ходока за мячом