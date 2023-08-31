Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ до 2026 года

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вчера, 08:39

Нападающий ПСЖ может продлить соглашение с клубом.

По информации источника, игрок готов подписать новый контракт до 2026 года. Стороны заключили джентльменское соглашение с отступными, согласно которому форвард сможет покинуть команду летом 2024 года в случае их выплаты.