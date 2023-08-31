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Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ до 2026 года

вчера, 08:39

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продлить соглашение с клубом.

По информации источника, игрок готов подписать новый контракт до 2026 года. Стороны заключили джентльменское соглашение с отступными, согласно которому форвард сможет покинуть команду летом 2024 года в случае их выплаты.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:56
Ты привёл пример, с которым данная история вообще никак не связанна.
Думаю если бы Мбаппе кинул ПСЖ и перешёл к примеру в Реал предварительно выкупив свой контракт через аферные схемы, то болельщики ПСЖ имели бы полное право так называть Мбаппе.
А разве Мбаппе кому то обещал, перейти именно в Реал или какой-нибудь другой клуб?
Перес говорил скажешь? Так Перес много, что говорит, где записи, подписи под контрактом?
Incredulous
Incredulous ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 11:14
Такие красивые слова, особенно: "Хочет больше денег? Да хочет и это его жизнь, ему выбирать, а не фанатам других клубов где ему играть." Вот только я что-то не помню таких слов ни от одного из болельщиков Барсы в 2017, когда Неймар уходил в ПСЖ. Зато хорошо помню слова про петуха, предателя, проститутку и т.д...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:04
Подписать контракт, значит улучшенный контракт. Предположительный разговор между президентом и Мбаппе: Президент ПСЖ: "слушай, черепашка Ниндзя, продли контракт на улучшенных условиях, больше денег заработаешь. А если твоя любовь - Реал так сильно тебя любит, то Перес выкупит тебя в следующем году. Ок?". Мбаппе: "Ок, Реал хочет меня"))))
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:59
Да пусть продлит
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:51
А в чём конкретно именно вас утомила эта денежная возня?
Вам как болельщику Реала надо Пересу предъявлять за то, что он уже несколько лет уже обещает Мбаппе в Реале, а его там всё нет и нет.
Перес хочет и рыбку съесть и не платить, но его круто обламывают.
Мбаппе же хранит молчание и никому ничего не обещает, так почему все его считают виноватым?
Хочет больше денег? Да хочет и это его жизнь, ему выбирать, а не фанатам других клубов где ему играть.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:43
Просто черепахи ведут крайне медлительный образ жизни. Поэтому Мбаппе никак не может определиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:37
Как же утомила эта денежная возня! Негритёнок крутится как вошь на гребешке, как будто ему денег не хватает. Все его телодвижения направлены в одну сторону - стрясти побольше бабла со своего клуба...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:35
Доставай Перес костюм клоуна и начинай гладить.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:33
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:30
Негр просто привлекает к себе внимание, ради денег.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 09:13
Жил бы себе где-нибудь в Камеруне, бананы ел, в дуду дудел и был бы счастлив, а так угробили бешеные деньги этого человечка...
izrafel
izrafel
вчера в 09:11
Похоже Сага о черепашке продолжается.... а я думал уже закончилась...
lotsman
lotsman
вчера в 08:51
Как?!!! Он ещё до сих пор не подписал?!! Я уж думал мы забыли о нём.
shlomo
shlomo ответ 2rw34fwjtxz5 (раскрыть)
вчера в 08:48
Добра Вам! (режим анонима не позволяет мне обратиться к Вам лично)

Есть три варианта на эти два месяца.....:)

1. Отдохнуть от игр.
2. Попробовать себя в группе "Без призов" (одинаковые условия для всех...:)
3. Поиграть в свое удовольствие (когда можно поэкспериментировать со ставками не оглядываясь на результат).
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