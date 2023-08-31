Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ до 2026 года

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продлить соглашение с клубом.
По информации источника, игрок готов подписать новый контракт до 2026 года. Стороны заключили джентльменское соглашение с отступными, согласно которому форвард сможет покинуть команду летом 2024 года в случае их выплаты.
Вам как болельщику Реала надо Пересу предъявлять за то, что он уже несколько лет уже обещает Мбаппе в Реале, а его там всё нет и нет.
Перес хочет и рыбку съесть и не платить, но его круто обламывают.
Мбаппе же хранит молчание и никому ничего не обещает, так почему все его считают виноватым?
Хочет больше денег? Да хочет и это его жизнь, ему выбирать, а не фанатам других клубов где ему играть.
Вам как болельщику Реала надо Пересу предъявлять за то, что он уже несколько лет уже обещает Мбаппе в Реале, а его там всё нет и нет.
Перес хочет и рыбку съесть и не платить, но его круто обламывают.
Мбаппе же хранит молчание и никому ничего не обещает, так почему все его считают виноватым?
Хочет больше денег? Да хочет и это его жизнь, ему выбирать, а не фанатам других клубов где ему играть.