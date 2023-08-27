«Наполи» подпишет новый контракт с Кварацхелией

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вчера, 14:06

Фланговый полузащитник сборной Грузии подпишет новый контракт с «Наполи». Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы игрока, прилетел в Неаполь для переговоров. Отмечается, что контракт будет переподписан на улучшенных условиях. Вингеру увеличат зарплату, сейчас она составляет 1,4 миллиона евро в год. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен сохранить одного из лидеров своего клуба.

Кварацхелия перешёл в итальянскую команду летом 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года. В прошедшем сезоне 22-летний грузин сыграл 43 матча, забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает лучшего игрока Серии А в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кварацхелией интересуется «Арсенал».