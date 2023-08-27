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«Наполи» подпишет новый контракт с Кварацхелией

вчера, 14:06

Фланговый полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия подпишет новый контракт с «Наполи». Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы игрока, прилетел в Неаполь для переговоров. Отмечается, что контракт будет переподписан на улучшенных условиях. Вингеру увеличат зарплату, сейчас она составляет 1,4 миллиона евро в год. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен сохранить одного из лидеров своего клуба.

Кварацхелия перешёл в итальянскую команду летом 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года. В прошедшем сезоне 22-летний грузин сыграл 43 матча, забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает лучшего игрока Серии А в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кварацхелией интересуется «Арсенал».

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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
вчера в 16:54
Смешная зарплата для лучшего игрока серии-а , Аурелио нужно прибавить зарплату любимчику Неаполя !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:36
Удачи Хвичи! А статистика нормальная. Когда надо и не такое замалчивается. 43 тоже статистика кстати на века!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:03
Ему явно недоплачивают, и даже по новому контракту будут недоплачивают.
Capral
Capral
вчера в 14:43
Приведя статистику грузина, забыли вспомнить и другую, а именно: 16 игр подряд без голов и ассистов. Думаю, так будет справедливо...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:35, ред.
Пару-тройку сезонов надо бы за Наполи поиграть. Показать себя на дистанции, так сказать. Пацан ещё практически по возрасту.
idres
idres
вчера в 14:22
Была новость, что президент клуба очень не хочет чтобы его футболисты переходили в стан конкурентов, поэтому также планирует улучшить условия действующего соглашения с основными игроками.
7nbjr4pcf3qq
7nbjr4pcf3qq
вчера в 14:12
Хвича мог рассчитывать и на более лучшие условия в одном из топ клубов
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