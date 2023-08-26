Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

На матче «Зенит» — «Урал» ожидается до 30 тысяч зрителей

вчера, 13:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

На матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» ожидается до 30 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Встреча пройдёт на «Газпром Арене» сегодня, 26 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алаев сообщил, что ситуация с посещаемостью на матчах РПЛ нормализуется
23 августа
В пресс-службе «Зенита» прокомментировали ситуацию с болельщиками в Москве
20 августа
СлухиБолельщики «Зенита» в Москве столкнулись с проверкой со стороны полиции
20 августа
Фанаты «Ливерпуля» почтили память умершего болельщика «Эвертона»
19 августа
Фанат «Динамо» в честь 100-летия клуба преодолел 16 тысяч километров
18 августа Фото
Фабиньо уронил часы, которые ему подарил болельщик
15 августа Фото
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 14:36
Не было бы фан айди былобы больше.
sova147
sova147
вчера в 14:35
Рано Уралу вешать медали!!!!
drug01
drug01
вчера в 14:34
Игра центральная но будет в одни ворота, Зенит победит!!!!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 14:26
Думаю что все 30 тысяч получат удовольствие от этого матча!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:58, ред.
Оно и ожидаемо....
Как никак Чемпион играет со второй командой таблицы....

Два тренера которые не особо напрягаясь....но с удовольствием.... забрали 6 очков у самого непобедимейшего и неудержимого Абаскаля....в последних двух турах...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 