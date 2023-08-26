На матче «Зенит» — «Урал» ожидается до 30 тысяч зрителей

На матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» ожидается до 30 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Встреча пройдёт на «Газпром Арене» сегодня, 26 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.
На матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» ожидается до 30 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Встреча пройдёт на «Газпром Арене» сегодня, 26 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.
Как никак Чемпион играет со второй командой таблицы....
Два тренера которые не особо напрягаясь....но с удовольствием.... забрали 6 очков у самого непобедимейшего и неудержимого Абаскаля....в последних двух турах...
Как никак Чемпион играет со второй командой таблицы....
Два тренера которые не особо напрягаясь....но с удовольствием.... забрали 6 очков у самого непобедимейшего и неудержимого Абаскаля....в последних двух турах...