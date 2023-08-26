На матче «Зенит» — «Урал» ожидается до 30 тысяч зрителей

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вчера, 13:32

На матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» ожидается до 30 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Встреча пройдёт на «Газпром Арене» сегодня, 26 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.