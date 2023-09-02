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Впервые за 3 года на матч «Краснодар» — «Спартак» проданы все билеты

вчера, 17:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В кассах стадиона «Краснодара» сообщили, что все билеты на домашний матч 7-го тура РПЛ против «Спартака» были проданы.

Подобное произошло впервые со времён ковидных ограничений. Последний раз все билеты на домашний матч «Краснодара» были проданы в октябре 2020 года. Это была игра Лиги чемпионов против «Челси».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:00
Придут все + безбилетники. Все эти протесты - показуха, полная туфта.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:11
Истинным любителям футбола ни какие Fan ID не помеха! Ровняйтесь на болельщиков из Краснодара и болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:41, ред.
Лишь бы приездом Соболева один объект не превратился в другой....)))

Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:50, ред.
Как минимум три)...есть еще и четвертый, но это крайне маловероятно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:48
А есть варианты??
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:37, ред.
То есть железно поставил всё на Краснодар?)...

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:20, ред.
С такой поддержкой Краснодар в большинстве...

3 последние игры в РПЛ принесли Абаскалю 1 очко...
Не думаю что много шансов увезти из Краснодара столько же...
Ибо....
Краснодар 10 последних домашних матчей в РПЛ дома не проигрывает....
Сп62
Сп62 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:19
Или Челси лондонским Спартаком.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:18
У людей появились деньги!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:17
Будем смотреть, ка быки замесят мясо... Пора...
ABir
ABir
вчера в 18:14
Вывеска этой игры того стоит. Хочется надеяться, что команды своей игрой оправдают ожидания болельщиков.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:01
Теперь спартак может себя называть "московский челси"))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:52
Ну, это действительно новость, FanID все доходы от билетов клубам испортил. Буду удивлен, если трибуны при этом не будут полны. Купить билет чтобы поддержать клуб можно, а приходить не обязательно, в знак протеста FanID
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