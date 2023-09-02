Впервые за 3 года на матч «Краснодар» — «Спартак» проданы все билеты

В кассах стадиона «Краснодара» сообщили, что все билеты на домашний матч 7-го тура РПЛ против «Спартака» были проданы.
Подобное произошло впервые со времён ковидных ограничений. Последний раз все билеты на домашний матч «Краснодара» были проданы в октябре 2020 года. Это была игра Лиги чемпионов против «Челси».
3 последние игры в РПЛ принесли Абаскалю 1 очко...
Не думаю что много шансов увезти из Краснодара столько же...
Ибо....
Краснодар 10 последних домашних матчей в РПЛ дома не проигрывает....
3 последние игры в РПЛ принесли Абаскалю 1 очко...
Не думаю что много шансов увезти из Краснодара столько же...
Ибо....
Краснодар 10 последних домашних матчей в РПЛ дома не проигрывает....