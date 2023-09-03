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Изидор самовольно покинул территорию России

вчера, 12:15

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор без согласования с руководством клуба покинул территорию России и прошел медосмотр в одном из французских коллективов. В пресс-службе «красно-зеленых» дали комментарий по теме.

После матча 6-го тура Мир — Российской Премьер-Лиги против футбольного клуба «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства «Локомотива» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

Футбольный клуб «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
вчера в 20:51
Данный субъект сильно разочаровал!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:34
КАкое "правовое поле" в "Райском Саду"???
minai
minai
вчера в 16:24
Негодяй! Пусть ему будет стыдно.
CTePx
CTePx ответ 8yy5am46awf2 (раскрыть)
вчера в 16:18
Так мы хотели Пиняева купить) Вы не слышали, по всем СМИ гремело "Локомотив хочет купить Пиняева", "Пиняева купили КС" и т.д.? Но КС перехватили. Вот не знаете, не говорите) Наш кЛуб Пиняева давно вел.
8yy5am46awf2
8yy5am46awf2 ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 15:39
Ну что же вы сами у Чертаново не покупали ? Там же дешевле намного было . Кто они были в Чертаново и как их звали .
Eirek
Eirek ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 15:36
Зависит от того когда контракт заключен был.
Если до определенной даты, то там ничего не поменялось, если после то там уже не работает самовольная приостановка
CTePx
CTePx ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 15:13
Разве не отменили ? Вроде слышал про отмену. Если нет, то печально... На него деньги были потрачены, а в итоге ни нападающего ни денег...
Futurista
Futurista
вчера в 15:13
Главное что на Байкал не поехал купаться и не утонул...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 15:08
ФИФА официально разрешает легионерам ложить на клубы РПЛ
CTePx
CTePx ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:06
Так ли улучшают? Т.е. Глушенков воспитанник КС, а может Пиняев? А может Сарвели? Ерунду то не говорите, они купили у Чертанова, затем продали Локомотиву и не только. Кто у КС воспитанник и сколько из них были проданы в другие клубы? У Локомотива таковых много в других клубах, но мы нормальных денег за них не получали, чтобы этих денег хватило на жизнь клуба без спонсоров. Нет в России таких клубов, что живут на продаже своих воспитанников и имеют достаточно финансов, чтобы на этом жить.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:05
Руководители клубов РПЛ ставят себя в неудобные позы набирая весь хлам за бугром, в любой момент иностранцы могут покинуть команду без ущерба для себя
CTePx
CTePx
вчера в 15:01
Летели утки вокруг Изидора, а в итоге улетел гусь... Если серьезно, очень мерзопакостно поступил Изидор и право руководство кЛуба, что подает на него в спортивный суд в Лозанне. Последний раз, когда туда подавали мы выиграли (подробности не пмоню), сейчас конечно есть шанс что никто не станет рассматривать дело, но насколько я знаю, то разрешение от ФИФА для легионеров из Европы самовольно покидать клуб без последствий, уже не действует. Надеюсь, что прижучат подлеца и следующий легионер трижды подумает прежде чем нарушать условия контракта.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:55, ред.
В каком суде Локомотив собирается судиться? Сами себя хоть слышат?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
Дело не в конкретных людях, а в системе. Футбол должен быть даже не просто полностью частным, а полностью бизнесом (о чём, по сути, говорил ФФП).

У нас единственные клубы, которые можно назвать относительно близкими к футболу, это КС - они за счёт продажи игроков пытаются прожить. И что мы видим? Что они улучшают нашу РПЛ хорошими игроками сразу же.

Даже "Краснодар" нельзя привести в пример, потому что там просто Галицкий свои миллиарды просаживает и даже не пытается ничего заработать. Остальные, плевать даже, в какой они форме собственности, просто тратят деньги. Там, где у клуба нет задачи заработать, всегда будет распил.

Если бы у клубов отняли левые деньги, они были бы в условиях, где они дрались бы за каждую копейку, все клубы вместе протестовали бы против FanID, строили стадионы по средствам, а не "Сочи" с 3 тыс посещаемости играл бы на 50-тысячном "Фиште" и т.п., и ценили молодёжь.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:41
Какое грозное заявление. Я надеюсь, руководство Локо дает себе отчет, что они сделали клоунское заявление? Надеюсь, они понимают, что европеец может приостановить или разорвать контракт с российским клубом просто по щелчку пальца, в любое время дня и ночи? Вы этим заявлением только масла в его огонь подливаете, он же просто по приколу теперь это сделает, чтобы вас унизить
grt77dwg4apc
grt77dwg4apc
вчера в 13:33
Интересно кто следующий, а игроку ничего не грозит, УЕФА их прикроет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:28, ред.
"Игроки всё бегут, а клубы всё набирают новых взамен, и бегут уже те)) Мне просто смешно"

Смех сквозь слёзы...
Бегут и будут бежать, потому как Дюковская банда на своих российских пацанов (которые чеканят и финтят во сто крат круче всяких Смоловых и Заболотных) х...р ложит.
Поэтому не в легионерах, а в наших му...аках дело.
lotsman
lotsman
вчера в 13:26
Ну и скатертью ему дорога. Не стоит жалеть о таких.
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 13:26
Цирк уехал, а клоуны остались.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:21
Игроки всё бегут, а клубы всё набирают новых взамен, и бегут уже те)) Мне просто смешно. По факту, исключение России из мирового футбола, как видим, никак не сказалось на количестве легионеров.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:06
А чего удивляться по поводу Изидора. Так провернули свои побеги из РПЛ Варела и недавно Норманн, и что ? Они наказаны как-то ? Да никак. Пошумит, пошумит руководство Динамо., а потом спустят дела на тормоза. Так и Изидором будет, только будет уже руководство Локомотива шуметь......
протон
протон
вчера в 13:05, ред.
Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своём возможном уходе из клуба.
«Моё будущее в «Локомотиве»? Я остаюсь здесь. Мне очень нравится в «Локомотиве» — это самое главное!» — сказал Изидор.
А чего удивляться по поводу Изидора. Так провернули свои побеги из РПЛ Варела и недавно Норманн, и что ? Они наказаны как-то ? Да никак. Пошумит, пошумит руководство ДинамоМ, а потом спустят дела на тормоза. Так и Изидором будет, только будет уже руководство Локомотива.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:05
Все бегут из России
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