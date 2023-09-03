Изидор самовольно покинул территорию России

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор без согласования с руководством клуба покинул территорию России и прошел медосмотр в одном из французских коллективов. В пресс-службе «красно-зеленых» дали комментарий по теме.
После матча 6-го тура Мир — Российской Премьер-Лиги против футбольного клуба «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства «Локомотива» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.
Футбольный клуб «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен.
У нас единственные клубы, которые можно назвать относительно близкими к футболу, это КС - они за счёт продажи игроков пытаются прожить. И что мы видим? Что они улучшают нашу РПЛ хорошими игроками сразу же.
Даже "Краснодар" нельзя привести в пример, потому что там просто Галицкий свои миллиарды просаживает и даже не пытается ничего заработать. Остальные, плевать даже, в какой они форме собственности, просто тратят деньги. Там, где у клуба нет задачи заработать, всегда будет распил.
Если бы у клубов отняли левые деньги, они были бы в условиях, где они дрались бы за каждую копейку, все клубы вместе протестовали бы против FanID, строили стадионы по средствам, а не "Сочи" с 3 тыс посещаемости играл бы на 50-тысячном "Фиште" и т.п., и ценили молодёжь.
У нас единственные клубы, которые можно назвать относительно близкими к футболу, это КС - они за счёт продажи игроков пытаются прожить. И что мы видим? Что они улучшают нашу РПЛ хорошими игроками сразу же.
Даже "Краснодар" нельзя привести в пример, потому что там просто Галицкий свои миллиарды просаживает и даже не пытается ничего заработать. Остальные, плевать даже, в какой они форме собственности, просто тратят деньги. Там, где у клуба нет задачи заработать, всегда будет распил.
Если бы у клубов отняли левые деньги, они были бы в условиях, где они дрались бы за каждую копейку, все клубы вместе протестовали бы против FanID, строили стадионы по средствам, а не "Сочи" с 3 тыс посещаемости играл бы на 50-тысячном "Фиште" и т.п., и ценили молодёжь.