Новый клип Промеса и пополнение в семье Бернарду Силвы. Лучшее из Сети

Выбрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес наслаждается природой Венгрии.
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов показал семейное фото.
Футболист «Ювентуса» Поль Погба насладился завтраком в стильном ресторане.
Легенда «Реала» Зинедин Зидан поддерживает форму на корте.
Бывший игрок сборной Португалии Луиш Фигу посетил Хорватию.
Милота дня. Форвард «Атлетико» Мемфис Депай показал детскую фотографию.
Легенда «Баварии» Франк Рибери обзавелся новым автомобилем.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сходил в музей. Неужели больше не увидим его в футболке «красных»?
Стиляга дня. Лидер «Спартака» Квинси Промес.
Квинси, кстати, выпустил новый музыкальный клип.
У бывшего защитника МЮ Патриса Эвра родилась дочь.
В семье Бернарду Силвы тоже случилось пополнение — и тоже девочка.
Девушка дня. Роксана, жена хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского.
Футболист «Эвертона» Деле Алли насладился отдыхом на побережье Италии со своей спутницей.
Джорджина, невеста Криштиану Роналду, показала, как тренируется в спортзале.
Семейство Бекхэмов выбралось к океану.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сходил со своей девушкой и ее отцом на гандбол.
Творите добро, друзья! Берите пример с бывшего защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева, который уже долгое время помогает бездомным животным.
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Просто сидит и фоткает себя))) Просто прикалывают подобные фотки девушек))
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Просто сидит и фоткает себя))) Просто прикалывают подобные фотки девушек))