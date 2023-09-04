«Интер Майами» не проигрывает с момента прихода Месси

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вчера, 11:07

«Интер Майами» ещё не проиграл ни одного матча с момента прихода в клуб .

Команда провела 11 игр во всех турнирах с момента трансфера Лео, ни разу в них не проиграв. У самого Месси 11 голов и 8 голевых передач в этих матчах.