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«Интер Майами» не проигрывает с момента прихода Месси

вчера, 11:07

«Интер Майами» ещё не проиграл ни одного матча с момента прихода в клуб Лионеля Месси.

Команда провела 11 игр во всех турнирах с момента трансфера Лео, ни разу в них не проиграв. У самого Месси 11 голов и 8 голевых передач в этих матчах.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:32
Гвардиоле 50+. Когда будет 65-70 и он станет самым титулованным в истории, как Месси, тогда можно будет
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:17
Что же тогда ваш Гвардиола не взял тренеровать какой-небудь Хетафе и поднять его со дна а все по топ клубам бегает или он не великий тренер?
Дима Глухих
Дима Глухих
вчера в 13:48
несмотря на голы месси,то что я видел когда смотрел(3 игры) альба всех полезней из новичков
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:25, ред.
Это любительская лига, там Шоу. Ага звезды приезжают посмотреть на Карлана.
de98mmb3xgke
de98mmb3xgke
вчера в 12:18
Вот что гном животворящий делает!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:17
Хороший показатель у клуба и хорошая результативность у Месси !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:54, ред.
Какой смысл сравнивать МЛС с СА, если МЛС - очень строго регламентированная доходная лига с большинством контрактов футболистов около 400к в год (регламентированно), а СА - буффонада, где главная задача - потратить 20 миллиардов выделенных на это денег?)

И при чём тут СА? "Интер Майами" разве в СА играет? Он играет среди клубов, для которых, как видишь, и потратить 14 миллионов на трансферы не под силу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:51
Я советую зайти на трансфермаркт и посмотреть стоимость состава "последнего клуба МЛС", она в 1.5 раза дороже стоимости состава второй команды и даже БЕЗ Месси (который стоит 35 лямов по ТМ) вторая в Лиге)) Прежде чем рассказывать очередные сказки о Золушке.
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:50
Ты прав. Это же какие траты. Майами потратил целых 14 млн!!!!!!!!!! Какой Челси с потраченным млрд или Аль-Наср, который купил одного Мане за 40 млн, вот где траты.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:42, ред.
Великий и ещё два топ-игрока бесплатно и ещё три игрока за 14 миллионов в сумме (рекордные траты сезона в МЛС), клуб по меркам МЛС почти целый состав топ-игроков купил, но, как обычно, опять остальные ниочем и их можно не считать, а тащит Месси, как и в "Барселоне" и ПСЖ?)) Знакомая картина, ага))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:42
Команда потеряла "дар" поражений.. Трофеи так и липнут к Месси..
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:40
Каждый великий должен бросить себе вызов и поднять худшую команду со дна. Как раньше Марадона поднял Наполи, так сейчас Месси поднимает Майами. Вот это реально вызов, а не то, что Роналду говорит, когда переходит в новый топ-клуб и называет это вызовом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:37, ред.
Мировая сенсация, слабая команда из полулюбительского чемпионата стала сильной после того, как в неё пришли всего лишь лучший игрок в истории по версии половины спортивных журналистов мира, один из лучших опорников XXI века и Хорди Альба), все бесплатно.

А, кроме этого, "Интер Майами" потратил ещё рекордные 14 миллионов (в этом сезоне в МЛС) на покупку трёх других игроков.

Люди собрались и гадают, что же стало причиной такой радикальной перемены, ведь почти ничего не произошло.
Elliada
Elliada
вчера в 11:26
Когда Месси только пришел в Майами, команда не могла выиграть 12 матчей подряд. С ним не только 11 матчей без поражений, но и:

- выигранный трофей ✓
- выход в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ ✓
- выход в финал Кубка США ✓

Сейчас тащит в плей-офф МЛС.
112910415
112910415
вчера в 11:18
не скажешь, что бесполезен )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:12
Это чтото на психологическом уровне случилось у команды,ну и Месси конечно!
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