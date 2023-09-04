«Интер Майами» не проигрывает с момента прихода Месси

«Интер Майами» ещё не проиграл ни одного матча с момента прихода в клуб Лионеля Месси.
Команда провела 11 игр во всех турнирах с момента трансфера Лео, ни разу в них не проиграв. У самого Месси 11 голов и 8 голевых передач в этих матчах.
«Интер Майами» ещё не проиграл ни одного матча с момента прихода в клуб Лионеля Месси.
Команда провела 11 игр во всех турнирах с момента трансфера Лео, ни разу в них не проиграв. У самого Месси 11 голов и 8 голевых передач в этих матчах.
А, кроме этого, "Интер Майами" потратил ещё рекордные 14 миллионов (в этом сезоне в МЛС) на покупку трёх других игроков.
Люди собрались и гадают, что же стало причиной такой радикальной перемены, ведь почти ничего не произошло.
А, кроме этого, "Интер Майами" потратил ещё рекордные 14 миллионов (в этом сезоне в МЛС) на покупку трёх других игроков.
Люди собрались и гадают, что же стало причиной такой радикальной перемены, ведь почти ничего не произошло.
И при чём тут СА? "Интер Майами" разве в СА играет? Он играет среди клубов, для которых, как видишь, и потратить 14 миллионов на трансферы не под силу.
И при чём тут СА? "Интер Майами" разве в СА играет? Он играет среди клубов, для которых, как видишь, и потратить 14 миллионов на трансферы не под силу.