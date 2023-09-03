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Холанд быстрее всех в истории АПЛ оформил 5 хет-триков

сегодня, 00:03
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 3 гола в матче 4-го тура АПЛ против «Фулхэма» (5:1).

Таким образом, норвежец оформил уже 5-й хет-трик в Английской Премьер-Лиге. Для этого ему понадобилось всего 39 матчей, что является рекордом.

Ранее это достижение принадлежало Руду ван Нистелрою (73 матча).

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:52
Если бы не замена Гвардиолу, он бы в ЛЧ забил больше 5 голов в одном матче.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:10
У Пепа играют все. Смотри, как Грилиша реанимировал
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:09, ред.
Мбаппе пока не подписали. А Холанна у Мадрида изначально шансов не было подписать. Он перешел в Сити из-за отца
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:30
Машина- забивака!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:08
Вот зря Реал его упустил, сделав выбор в пользу алчной семьи Мбаппе.
протон
протон
сегодня в 00:39
Он не сможет играть у Пепа
Футбол Пепа ему не подходит
Станет у Пепа опорником говорили они.
Могли бы Альвареса выделить, который делает огромную работу, больше Холланда внес. А к Холланду мы привыкли, машинка рабочая.
Альварес топ, лучший неосновной форвард в Европе, но ему надо менять клуб, при Холанде он так и будет в роли подносчика снарядов, у Сити в руках сейчас есть сокровище, которое они не могут использовать на полную мощность ввиду того, что у них есть и другое сокровище, а в два центрфорварда сейчас уже не играют, как раньше были связки Коул - Йорк, Рауль - Морьентес. Аргентинец может стать в будущем полноценной звездой, всё при нём, будет жаль если он себя не реализует, оставшись в тени Холанда и зачахнув.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Холанд скоро всех переплюнет и Рона и Месси!
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