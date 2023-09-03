Холанд быстрее всех в истории АПЛ оформил 5 хет-триков

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сегодня, 00:03

Нападающий «Манчестер Сити» забил 3 гола в матче 4-го тура АПЛ против «Фулхэма» (5:1).

Таким образом, норвежец оформил уже 5-й хет-трик в Английской Премьер-Лиге. Для этого ему понадобилось всего 39 матчей, что является рекордом.

Ранее это достижение принадлежало (73 матча).