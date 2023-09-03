Холанд быстрее всех в истории АПЛ оформил 5 хет-триков

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 3 гола в матче 4-го тура АПЛ против «Фулхэма» (5:1).
Таким образом, норвежец оформил уже 5-й хет-трик в Английской Премьер-Лиге. Для этого ему понадобилось всего 39 матчей, что является рекордом.
Ранее это достижение принадлежало Руду ван Нистелрою (73 матча).
Футбол Пепа ему не подходит
Станет у Пепа опорником говорили они.
Могли бы Альвареса выделить, который делает огромную работу, больше Холланда внес. А к Холланду мы привыкли, машинка рабочая.
Альварес топ, лучший неосновной форвард в Европе, но ему надо менять клуб, при Холанде он так и будет в роли подносчика снарядов, у Сити в руках сейчас есть сокровище, которое они не могут использовать на полную мощность ввиду того, что у них есть и другое сокровище, а в два центрфорварда сейчас уже не играют, как раньше были связки Коул - Йорк, Рауль - Морьентес. Аргентинец может стать в будущем полноценной звездой, всё при нём, будет жаль если он себя не реализует, оставшись в тени Холанда и зачахнув.
Футбол Пепа ему не подходит
Станет у Пепа опорником говорили они.
Могли бы Альвареса выделить, который делает огромную работу, больше Холланда внес. А к Холланду мы привыкли, машинка рабочая.
Альварес топ, лучший неосновной форвард в Европе, но ему надо менять клуб, при Холанде он так и будет в роли подносчика снарядов, у Сити в руках сейчас есть сокровище, которое они не могут использовать на полную мощность ввиду того, что у них есть и другое сокровище, а в два центрфорварда сейчас уже не играют, как раньше были связки Коул - Йорк, Рауль - Морьентес. Аргентинец может стать в будущем полноценной звездой, всё при нём, будет жаль если он себя не реализует, оставшись в тени Холанда и зачахнув.