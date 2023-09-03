«Ньюкасл» проиграл 3 матча подряд в АПЛ впервые с апреля 2022 года

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сегодня, 00:36

«Ньюкасл» проиграл «Брайтону» (1:3) в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «сороки» впервые с апреля 2022 года проиграла 3 матча подряд в рамках АПЛ . В последних встречах «Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити», «Ливерпулю», а теперь «Брайтону».

Важно отметить, что за весь прошлый сезон «сороки» проиграли всего 5 раз.