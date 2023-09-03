«Ньюкасл» проиграл 3 матча подряд в АПЛ впервые с апреля 2022 года

«Ньюкасл» проиграл «Брайтону» (1:3) в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, «сороки» впервые с апреля 2022 года проиграла 3 матча подряд в рамках АПЛ. В последних встречах «Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити», «Ливерпулю», а теперь «Брайтону».
Важно отметить, что за весь прошлый сезон «сороки» проиграли всего 5 раз.
С Ливерпулем было какое то недоразумение, у сорок было куча шансов забить в большинстве 2й и похоронить красных, один Алмирон 2 убойных момента запорол, а Ливерпуль забил 2 шальных гола. Ну и гостевая игра с обладателем требла как бы намекает, что там сложно было на очки рассчитывать. Так что, уверен, в ЛЧ Ньюкасл по прежнему может рассчитывать на выход с 1го места.
С Ливерпулем было какое то недоразумение, у сорок было куча шансов забить в большинстве 2й и похоронить красных, один Алмирон 2 убойных момента запорол, а Ливерпуль забил 2 шальных гола. Ну и гостевая игра с обладателем требла как бы намекает, что там сложно было на очки рассчитывать. Так что, уверен, в ЛЧ Ньюкасл по прежнему может рассчитывать на выход с 1го места.
Поздравляю Эвана Фергюсана с хет-триком! Думаю следующим летом за ним придут большие клубы, и Брайтон щаработает очередную соточку фунтов на продаже игрока! Парню всего 18, но он очень хорошо проявляет себя! Очередной шикарный матч от Митомы, думаю и японец не на долго задержится в Брайтоне!
В составе Ньюкасла вообще не понравился Гордон. Слишком жадный и грубый. Думаю Хау нужно выпускать в старте Барнса вместо него. Брайтон вообще шикарен по началу сезона, а вот Ньюкасл разочаровывает, хотя играет то хорошо, просто не везет
Поздравляю Эвана Фергюсана с хет-триком! Думаю следующим летом за ним придут большие клубы, и Брайтон щаработает очередную соточку фунтов на продаже игрока! Парню всего 18, но он очень хорошо проявляет себя! Очередной шикарный матч от Митомы, думаю и японец не на долго задержится в Брайтоне!
В составе Ньюкасла вообще не понравился Гордон. Слишком жадный и грубый. Думаю Хау нужно выпускать в старте Барнса вместо него. Брайтон вообще шикарен по началу сезона, а вот Ньюкасл разочаровывает, хотя играет то хорошо, просто не везет