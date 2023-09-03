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«Ньюкасл» проиграл 3 матча подряд в АПЛ впервые с апреля 2022 года

сегодня, 00:36
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ньюкасл» проиграл «Брайтону» (1:3) в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «сороки» впервые с апреля 2022 года проиграла 3 матча подряд в рамках АПЛ. В последних встречах «Ньюкасл» уступил «Манчестер Сити», «Ливерпулю», а теперь «Брайтону».

Важно отметить, что за весь прошлый сезон «сороки» проиграли всего 5 раз.

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Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:39
Куча шансов? Ты точно матч смотрел? Ньюкасл играл убого, как и Ливер до удаления.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:17
Брайтон продала всех лидеров, как команда держится на плаву? Де Зерби все таки хороший тренер.
Grizly88
Grizly88 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 10:50
Дортмунд и Ньюкасл побороться за ле
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:49
На шару выиграли Астон Виллу и теперь по делу всем влетели
протон
протон
сегодня в 00:57
Бывает такое, когда в первые 4 тура играешь против Астон Виллы, Ман Сити, Ливерпуля и Брайтона
С Ливерпулем было какое то недоразумение, у сорок было куча шансов забить в большинстве 2й и похоронить красных, один Алмирон 2 убойных момента запорол, а Ливерпуль забил 2 шальных гола. Ну и гостевая игра с обладателем требла как бы намекает, что там сложно было на очки рассчитывать. Так что, уверен, в ЛЧ Ньюкасл по прежнему может рассчитывать на выход с 1го места.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:52
Отличный матч выдали команлы, получил удовольствие от просмотра данного матча!!! Игра на встречных курсах и как говорят без центра поля! Чайки оказались более везучие и сороки сами виноваты в этом проигрыше! Первый мяч подарили, во время второго гола вообще не накрыли бьющего игрока, ну и в третьем рикошет решил всё.
Поздравляю Эвана Фергюсана с хет-триком! Думаю следующим летом за ним придут большие клубы, и Брайтон щаработает очередную соточку фунтов на продаже игрока! Парню всего 18, но он очень хорошо проявляет себя! Очередной шикарный матч от Митомы, думаю и японец не на долго задержится в Брайтоне!
В составе Ньюкасла вообще не понравился Гордон. Слишком жадный и грубый. Думаю Хау нужно выпускать в старте Барнса вместо него. Брайтон вообще шикарен по началу сезона, а вот Ньюкасл разочаровывает, хотя играет то хорошо, просто не везет
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:46
А кто-то со мной спорил во время жеребьевки ЛЧ, что Ньюкасл хорош. Ньюкасл в этом сезоне показывает убогий футбол, так что в группе F не настолько все убийственно.
Гость
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