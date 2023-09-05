В «Арисе» подтвердили возвращение Кокорина

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернётся в кипрский клуб.
Действительно, Кокорин возвращается в «Арис».
Кокорин уже выступал за «Арис» на правах аренды в прошлом сезоне.
Удачи в Праге...21-го числа...
Удачи в Праге...21-го числа...
Считаю так, раз человека с удовольствием ждут, пишут об этом, значит Кокорин провел хороший , достойный сезон не только как футболист , но и как человек. А сопли пузырями по поводу его тачек, денег, шампанского и мороженного распускают завистники.
Считаю так, раз человека с удовольствием ждут, пишут об этом, значит Кокорин провел хороший , достойный сезон не только как футболист , но и как человек. А сопли пузырями по поводу его тачек, денег, шампанского и мороженного распускают завистники.
тот самый случай
тот самый случай