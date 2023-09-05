В «Арисе» подтвердили возвращение Кокорина

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вчера, 11:22

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Фиорентины» вернётся в кипрский клуб.

Действительно, Кокорин возвращается в «Арис».

Кокорин уже выступал за «Арис» на правах аренды в прошлом сезоне.