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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиКипр. Первый дивизион 2023/2024

В «Арисе» подтвердили возвращение Кокорина

вчера, 11:22

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернётся в кипрский клуб.

Действительно, Кокорин возвращается в «Арис».

Кокорин уже выступал за «Арис» на правах аренды в прошлом сезоне.

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04 сентября
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:24, ред.
О..Кокорин в ЛЕ...
Удачи в Праге...21-го числа...
протон
протон
вчера в 16:20
Интересно, а сколько забил бы и отдал бы Соболев в Арисе? Чисто теоретически, глядя на его 32-е место в списке бомбардиров.
Считаю так, раз человека с удовольствием ждут, пишут об этом, значит Кокорин провел хороший , достойный сезон не только как футболист , но и как человек. А сопли пузырями по поводу его тачек, денег, шампанского и мороженного распускают завистники.
112910415
112910415
вчера в 12:20
в жизни есть место гармонии !
тот самый случай
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:27
Есть шанс снова стать лучшим игроком Кипра.
Гость
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