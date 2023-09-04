Бывший защитник ПСЖ и «Реала» Серхио Рамос прибыл в Севилью для подписания контракта с местным клубом.
Рамос является воспитанником «Севильи». Он выступал за «нервионцев» с 2002 по 2005 год.
Бывший защитник ПСЖ и «Реала» Серхио Рамос прибыл в Севилью для подписания контракта с местным клубом.
Рамос является воспитанником «Севильи». Он выступал за «нервионцев» с 2002 по 2005 год.
Он не отмечал голы в ворота Севильи вплоть до того момента, когда его стали оскорблять ультрас. Однако, Серхио не таит обид на родной клуб, хотя причины для этого, в общем-то, имеются.
Он не отмечал голы в ворота Севильи вплоть до того момента, когда его стали оскорблять ультрас. Однако, Серхио не таит обид на родной клуб, хотя причины для этого, в общем-то, имеются.