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Серхио Рамос прибыл в Севилью

вчера, 14:12

Бывший защитник ПСЖ и «Реала» Серхио Рамос прибыл в Севилью для подписания контракта с местным клубом.

Рамос является воспитанником «Севильи». Он выступал за «нервионцев» с 2002 по 2005 год.

Серхио Рамос прибыл в Севилью

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:13
Вернулся домой значит, легенда футбола. Очень неожиданный вариант продолжения его карьеры с точки зрения стороннего наблюдателя. В любом случае, это очень красивый жест.
Он не отмечал голы в ворота Севильи вплоть до того момента, когда его стали оскорблять ультрас. Однако, Серхио не таит обид на родной клуб, хотя причины для этого, в общем-то, имеются.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:31
Дома хорошо.. Но не у всех есть дом.. Для кого и кибитка - дом.. Хе..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:52
Побоялся ехать к арабам.
Те могут спросить за качество игры.
А в Севилье не будут искать недостатков.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:49
Наконец то до2о губу закатать
shlomo
shlomo
вчера в 14:24
Очень все грамотно сделал... закончить карьеру там где и начинал. Красавчик!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 14:14
Молодец! Послал на ... арабов и вернулся домой.
Гость
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