Пепе согласился перейти из «Арсенала» в «Бешикташ»

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вчера, 21:25

Нападающий «Арсенала» продолжит карьеру в Турции.

По информации источника, ивуариец согласился на переход в «Бешикташ». Игрок в понедельник прибыл в Париж для прохождения медосмотра перед трансфером.

Прошлый сезон форвард провёл в аренде в «Ницце».