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Пепе согласился перейти из «Арсенала» в «Бешикташ»

вчера, 21:25

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе продолжит карьеру в Турции.

По информации источника, ивуариец согласился на переход в «Бешикташ». Игрок в понедельник прибыл в Париж для прохождения медосмотра перед трансфером.

Прошлый сезон форвард провёл в аренде в «Ницце».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:29
странно Пепе мог бы в Зенит перейти
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:46
Так не он гордый, а Микель его невзлюбил и даже не замену не выпускал, он как раз просил, наоборот.
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 09:05
Здравствуй,Павел!
Смотри, его брали при Эмери, в тот сезон когда испанца уволили, это было в сезоне 19/20 так сказать ковидный сезон,если мне не изменяет память...
Знаешь, я в чем то согласен, что это не прям провальный трансфер, и Пепеха приносил пользу в матчах ЛЕ, ну и в АПЛ правда в меньшей степени, но он вообще ни как не оправдал тех денег, которые за него отдали....да, можно сказать это не его проблемы и цену установил агент и клуб, но всё же, по соотношению цена/качество это провал. Да и сам Пепе не горел желанием перестраиваться под футбол Артеты, а современные игроки должны быть "гибкими" т.к современный футбол заметно изменился и тактически, и физически и т.д....я к примеру тоже не могу сказать, что условные Фиго,Бэкхэм регулярно отрабатывали в обороне, т.к время было другое или форварды пахали в обороне, помню всегда говорили, "пасешься" в нападении и ждешь передачи, а сейчас и ЦФ отрабатывают от штрафной, до штрафной......
Ну а про Хаверца это по беда полная...тут только время покажет
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 07:04
Скатертью дорога.
Неплохой игрок и статистика у него в норме,Санчо и Ришарлисон куда хуже.
Мог бы подменять Сака,как Троссард подменяет Мартинелли…
Но видимо гордый,а может ещё что…
Жаль, кучу денег выкинул на ветер клуб
Romeo 777
Romeo 777 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 06:48
Спасибо, что прояснил 👍🏽 по описанию напоминает пока что Хаверца времен Челси..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:44
Он в матче с МЮ в трех ключевых моментах дважды по мячу не попал, а третий раз симулировал нелепо, когда был момент ворваться.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:19
Хаверц так плох в Арсенале сейчас?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:58
Слава Кроенке, у нас обширный выбор провальных трансферов, и, кстати, за Хавертца-то заплатили почти столько же, сколько за Пепе, а Хавертцу даже до Пепе как до Китая пешком, он по мячу толком попасть не может, кстати, как и в прошлом году в "Челси", где его и выглядел прозорливый Эду.

Кстати, я вообще не так уж согласен, что это был провальный трансфер, ведь его покупали ещё не под негибкого, как и его лысый учитель, Микеля, насколько я помню, да и не так плох был Санллехи, он ведь нам Салибу привёз. Провальным он стал только тогда, когда в команду пришёл Микель, под стиль которого (который в основном является копией стиля Пепа) с общей работой в защите и мелкими перепасовками Пепе просто никак не подходил.

Но я могу отметить ещё одного игрока, который категорически не умеет отрабатывать в обороне или заниматься перепасовками в центре поля, ныне он в "Майами", а, если бы его молодого загнали бы в строгие рамки игры Микеля, смог бы он стать тем, кем стал сейчас?

Конечно, можно сказать, что Сака, например, сейчас является одним из ключевых игроков "Арсенала", а он тоже вариативный, но, во-первых, Сака влился в коллектив, да и проявил себя топово ещё при позднем Вене, во-вторых, он начинал вообще как защитник и как раз в отборе чувствует себя как рыба в воде и часто прессингует.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:34
Самый провальный трансфер на моей памяти....
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