Пепе согласился перейти из «Арсенала» в «Бешикташ»

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе продолжит карьеру в Турции.
По информации источника, ивуариец согласился на переход в «Бешикташ». Игрок в понедельник прибыл в Париж для прохождения медосмотра перед трансфером.
Прошлый сезон форвард провёл в аренде в «Ницце».
Смотри, его брали при Эмери, в тот сезон когда испанца уволили, это было в сезоне 19/20 так сказать ковидный сезон,если мне не изменяет память...
Знаешь, я в чем то согласен, что это не прям провальный трансфер, и Пепеха приносил пользу в матчах ЛЕ, ну и в АПЛ правда в меньшей степени, но он вообще ни как не оправдал тех денег, которые за него отдали....да, можно сказать это не его проблемы и цену установил агент и клуб, но всё же, по соотношению цена/качество это провал. Да и сам Пепе не горел желанием перестраиваться под футбол Артеты, а современные игроки должны быть "гибкими" т.к современный футбол заметно изменился и тактически, и физически и т.д....я к примеру тоже не могу сказать, что условные Фиго,Бэкхэм регулярно отрабатывали в обороне, т.к время было другое или форварды пахали в обороне, помню всегда говорили, "пасешься" в нападении и ждешь передачи, а сейчас и ЦФ отрабатывают от штрафной, до штрафной......
Ну а про Хаверца это по беда полная...тут только время покажет
Смотри, его брали при Эмери, в тот сезон когда испанца уволили, это было в сезоне 19/20 так сказать ковидный сезон,если мне не изменяет память...
Знаешь, я в чем то согласен, что это не прям провальный трансфер, и Пепеха приносил пользу в матчах ЛЕ, ну и в АПЛ правда в меньшей степени, но он вообще ни как не оправдал тех денег, которые за него отдали....да, можно сказать это не его проблемы и цену установил агент и клуб, но всё же, по соотношению цена/качество это провал. Да и сам Пепе не горел желанием перестраиваться под футбол Артеты, а современные игроки должны быть "гибкими" т.к современный футбол заметно изменился и тактически, и физически и т.д....я к примеру тоже не могу сказать, что условные Фиго,Бэкхэм регулярно отрабатывали в обороне, т.к время было другое или форварды пахали в обороне, помню всегда говорили, "пасешься" в нападении и ждешь передачи, а сейчас и ЦФ отрабатывают от штрафной, до штрафной......
Ну а про Хаверца это по беда полная...тут только время покажет
Неплохой игрок и статистика у него в норме,Санчо и Ришарлисон куда хуже.
Мог бы подменять Сака,как Троссард подменяет Мартинелли…
Но видимо гордый,а может ещё что…
Жаль, кучу денег выкинул на ветер клуб
Неплохой игрок и статистика у него в норме,Санчо и Ришарлисон куда хуже.
Мог бы подменять Сака,как Троссард подменяет Мартинелли…
Но видимо гордый,а может ещё что…
Жаль, кучу денег выкинул на ветер клуб
Кстати, я вообще не так уж согласен, что это был провальный трансфер, ведь его покупали ещё не под негибкого, как и его лысый учитель, Микеля, насколько я помню, да и не так плох был Санллехи, он ведь нам Салибу привёз. Провальным он стал только тогда, когда в команду пришёл Микель, под стиль которого (который в основном является копией стиля Пепа) с общей работой в защите и мелкими перепасовками Пепе просто никак не подходил.
Но я могу отметить ещё одного игрока, который категорически не умеет отрабатывать в обороне или заниматься перепасовками в центре поля, ныне он в "Майами", а, если бы его молодого загнали бы в строгие рамки игры Микеля, смог бы он стать тем, кем стал сейчас?
Конечно, можно сказать, что Сака, например, сейчас является одним из ключевых игроков "Арсенала", а он тоже вариативный, но, во-первых, Сака влился в коллектив, да и проявил себя топово ещё при позднем Вене, во-вторых, он начинал вообще как защитник и как раз в отборе чувствует себя как рыба в воде и часто прессингует.
Кстати, я вообще не так уж согласен, что это был провальный трансфер, ведь его покупали ещё не под негибкого, как и его лысый учитель, Микеля, насколько я помню, да и не так плох был Санллехи, он ведь нам Салибу привёз. Провальным он стал только тогда, когда в команду пришёл Микель, под стиль которого (который в основном является копией стиля Пепа) с общей работой в защите и мелкими перепасовками Пепе просто никак не подходил.
Но я могу отметить ещё одного игрока, который категорически не умеет отрабатывать в обороне или заниматься перепасовками в центре поля, ныне он в "Майами", а, если бы его молодого загнали бы в строгие рамки игры Микеля, смог бы он стать тем, кем стал сейчас?
Конечно, можно сказать, что Сака, например, сейчас является одним из ключевых игроков "Арсенала", а он тоже вариативный, но, во-первых, Сака влился в коллектив, да и проявил себя топово ещё при позднем Вене, во-вторых, он начинал вообще как защитник и как раз в отборе чувствует себя как рыба в воде и часто прессингует.