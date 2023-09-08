Вингер «Арсенала» перешёл в «Трабзонспор»

08 сентября 2023, 10:25

«Трабзонспор» объявил о подписании флангового полузащитника «Арсенала» . Игрок пришёл в статусе свободного агента, так как расторг контракт с лондонским клубом. Соглашение с «Трабзонспором» рассчитано на год.

Пепе выступал за «Арсенал» с лета 2019 года. На его счету: 112 игр, 27 голов, 21 результативная передача и 6 карточек (5 жёлтых и 1 красная). В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Ниццу», 28-летний ивуариец провёл 28 матчей, забил 8 мячей и отдал голевую передачу.