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Вингер «Арсенала» перешёл в «Трабзонспор»

08 сентября 2023, 10:25

«Трабзонспор» объявил о подписании флангового полузащитника «Арсенала» Николя Пепе. Игрок пришёл в статусе свободного агента, так как расторг контракт с лондонским клубом. Соглашение с «Трабзонспором» рассчитано на год.

Пепе выступал за «Арсенал» с лета 2019 года. На его счету: 112 игр, 27 голов, 21 результативная передача и 6 карточек (5 жёлтых и 1 красная). В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Ниццу», 28-летний ивуариец провёл 28 матчей, забил 8 мячей и отдал голевую передачу.

Вингер «Арсенала» перешёл в «Трабзонспор»

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Все комментарии
c55hesksqjyz
c55hesksqjyz ответ Узбагойся (раскрыть)
08 сентября 2023 в 15:07
И я из Ниццы, лечу вперёд на сказочной колеснице :D
Узбагойся
Узбагойся
08 сентября 2023 в 15:04
Когда выгнали из Арсенала, но взяли в Трабзонспор))
A.S.A
A.S.A
08 сентября 2023 в 11:52
Ну что сказать, удачи ему в Турции. Да, развели нас на деньги, когда продали нам Пепеху, но это не проблема игрока, ценник не он на себя вешал....спасибо за всё что успел сделать для клуба, и удачи в Трабзоне!
И так, немного статистики...
протон
протон
08 сентября 2023 в 10:30
Отряд не заметил потери бойца.
Гость
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