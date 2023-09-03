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Сборная России проведёт открытую тренировку на плавучем доке

вчера, 20:19

7 сентября футболисты сборной России под руководством Виктора Онопко и Юрия Никифорова посетят Белокаменку в Мурманской области, где проведут открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ, участвующих в проекте РФС «Футбол в школе». Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Занятия пройдут на поле, которое было построено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для матча Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS.

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Все комментарии
SU_R_
SU_R_ ответ TSG HOFFENHEIM (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
А почему бы и нет ???
5g6tkq5dghjd
5g6tkq5dghjd
вчера в 22:33
Почаще бы детям праздники устраивали в разных частях страны, меньше бы негров бегало в составах наших клубов
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
вчера в 21:15
Почему не на Сахалине?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:15
"Занятия пройдут на поле, которое было построено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для матча Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS."

Это случайно не скрытая реклама медиалиги опять?)
Elliada
Elliada
вчера в 20:57
Мастер-класс для детей? Может, детям нужно показать им мастер-класс
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:54
Почему?...в январе тоже интересно...
lotsman
lotsman
вчера в 20:27
В Мурманской не так интересно, как на самом полюсе.
Djebrael
Djebrael
вчера в 20:21
О как... а что не в Заполярном круге. Вообще бы круто было. Да и белых мишек по носу бы щелкали.
Гость
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