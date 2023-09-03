Сборная России проведёт открытую тренировку на плавучем доке

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вчера, 20:19

7 сентября футболисты сборной России под руководством и посетят Белокаменку в Мурманской области, где проведут открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ, участвующих в проекте РФС «Футбол в школе». Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Занятия пройдут на поле, которое было построено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для матча Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS.