Гави тренируется в защитном шлеме. У игрока швы в ухе

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави тренируется в защитном шлеме.
Игрок получил рассечение во время матча Ла Лиги против «Осасуны» (2:1). Теперь у футболиста на ухе наложены швы.
Гави находится в расположении испанской национальной команды, он готовится к играм отборочного этапа чемпионата Европы 2024 против коллективов Грузии и Кипра.
Это, кстати, камень в огород Хави, который подобных личностей в узде держать не в состоянии...
Это, кстати, камень в огород Хави, который подобных личностей в узде держать не в состоянии...