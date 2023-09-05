Гави тренируется в защитном шлеме. У игрока швы в ухе

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вчера, 23:17

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании тренируется в защитном шлеме.

Игрок получил рассечение во время матча Ла Лиги против «Осасуны» (2:1). Теперь у футболиста на ухе наложены швы.

Гави находится в расположении испанской национальной команды, он готовится к играм отборочного этапа чемпионата Европы 2024 против коллективов Грузии и Кипра.