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Гави тренируется в защитном шлеме. У игрока швы в ухе

вчера, 23:17

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави тренируется в защитном шлеме.

Игрок получил рассечение во время матча Ла Лиги против «Осасуны» (2:1). Теперь у футболиста на ухе наложены швы.

Гави находится в расположении испанской национальной команды, он готовится к играм отборочного этапа чемпионата Европы 2024 против коллективов Грузии и Кипра.

Гави тренируется в защитном шлеме. У игрока швы в ухе

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Испания  Барселона  Гави
Перевод с Твиттер ESPN FC Фото: Твиттер ESPN FC
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Все комментарии
8d3ar3gbj4vm
8d3ar3gbj4vm
сегодня в 05:32
Личная безопасность должна приветствоваться
ОПС
ОПС
сегодня в 05:25
Все правильно. Не будет же он голову забинтовывать. Хотя выглядело бы прикольно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:10
Талантлив, спору нет. Но какой то он дёрганый и чересчур конфликтный.
Это, кстати, камень в огород Хави, который подобных личностей в узде держать не в состоянии...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:53, ред.
Очень много болтает этот малой во время игры. Жаль, что на него сейчас нет молодых Рамоса, Пепе и т.д.
Гость
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