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Агент Буффона: «Матч против России стал началом карьеры Джанлуиджи»

сегодня, 18:05

Сильвано Мартина, агент бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, высказался о завершении карьеры своего клиента.

Безусловно, первый матч Джанлуиджи за сборную Италии против России в отборочном турнире к чемпионату миру 1998 года — знаменательная дата и начало неповторимой карьеры.

Россия встречалась с Италией 29 октября 1997 года в матче за право выхода на ЧМ-1998. Тогда 19-летний Буффон впервые вышел на поле в составе национальной команды, заменив травмированного Джанлуку Пальюки.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:28
Помню тот матч, но Буффана не помню, да и зачем он собственно был нужен, когда болеешь за своих.
А вот у Буффона конечно дебют отложился в памяти.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:18
Крутой матч был,таких больше не будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:15
Славная у него получилось карьера...
Гость
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