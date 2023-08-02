Агент Буффона: «Матч против России стал началом карьеры Джанлуиджи»

Сильвано Мартина, агент бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, высказался о завершении карьеры своего клиента.
Безусловно, первый матч Джанлуиджи за сборную Италии против России в отборочном турнире к чемпионату миру 1998 года — знаменательная дата и начало неповторимой карьеры.
Россия встречалась с Италией 29 октября 1997 года в матче за право выхода на ЧМ-1998. Тогда 19-летний Буффон впервые вышел на поле в составе национальной команды, заменив травмированного Джанлуку Пальюки.
А вот у Буффона конечно дебют отложился в памяти.
А вот у Буффона конечно дебют отложился в памяти.