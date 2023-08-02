Агент Буффона: «Матч против России стал началом карьеры Джанлуиджи»

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сегодня, 18:05

Сильвано Мартина, агент бывшего вратаря сборной Италии , высказался о завершении карьеры своего клиента.

Безусловно, первый матч Джанлуиджи за сборную Италии против России в отборочном турнире к чемпионату миру 1998 года — знаменательная дата и начало неповторимой карьеры.