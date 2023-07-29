Виллаш-Боаш рассказал, почему Халк не перешёл в «Челси» и «Тоттенхэм»

Экс-тренер «Зенита» рассказал, почему бывший нападающий «сине-бело-голубых» не перешёл в «Челси» и «Тоттенхэм». Португальский специалист работал в этих командах.

Я хотел купить его во все клубы, с которыми работал. Была попытка подписать его в «Челси», но «Порту» за него потребовал 100 миллионов. Позднее «Зенит» смог договориться с «Порту» на иных условиях. Разумеется я пытался купить его и в «Тоттенхэм». Из-за лондонского клуба трансфер не состоялся. Халк был готов пойти на понижение зарплаты. Но в «Тоттенхэме» считали его слишком дорогим футболистом.

Потратил ли он свою карьеру зря? Нет, это его выбор. Этот выбор зависит от того, как он воспринимает свою карьеру. Удовлетворение карьерой приходит от твоих личных целей и задач. От того, какую оценку ты даешь. В своей карьере я шел примерно тем же путём. Я чувствую себя счастливым не только как профессионал, но и с точки зрения личности. Это новый опыт, культура.

Если бы Халк переехал в Англию или Испанию, он бы там тоже стал лучшим игроком. У него есть талант.