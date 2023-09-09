В Буркина-Фасо не исключили проведение товарищеского матча с Россией

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в октябре.

Ведем ли мы переговоры с РФС о проведении товарищеского матча в октябре? Генеральный секретарь нашей федерации обсуждает и разбирает данный вопрос. После сентябрьских матчей он встретится с тренером сборной Буркина-Фасо и обсудит эту возможность.