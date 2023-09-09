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В Буркина-Фасо не исключили проведение товарищеского матча с Россией

вчера, 11:35

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в октябре.

Ведем ли мы переговоры с РФС о проведении товарищеского матча в октябре? Генеральный секретарь нашей федерации обсуждает и разбирает данный вопрос. После сентябрьских матчей он встретится с тренером сборной Буркина-Фасо и обсудит эту возможность.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:44
В Буркина-Фасо не исключили проведение товарищеского матча с Россией
В страну уже завезли первый футбольный мяч...и начали собирать команду...
lotsman
lotsman
вчера в 13:28
Возможно ничьей не будет. Возможно Россия выиграет у этого соперника.
Futurista
Futurista
вчера в 12:15
Ну вот)...а кто то пытался шутить на эту тему...
Ванечка
Ванечка
вчера в 12:12
Да уж... соперник для нашей сборной просто ах....
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:42
Не отказали и то хорошо.👍😉
протон
протон
вчера в 11:36
Раньше наверное сборную России такими предложениями осыпали они + другие африканские страны. Теперь же Буркина-Фасо только ознакомились с предложением и не дали окончательного ответа.
Гость
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