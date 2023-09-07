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РФС утвердил «обмен турами» между «Сочи» и «Спартаком»

вчера, 18:45
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.09.2023 в 19:00 Не начался

В среду, 6 сентября, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято следующее решение:

Утвердить изменения в график чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2023–2024 гг. в части пар играющих команд (без изменения дат и времени проведения соответствующих матчей):

– пару команд в матче 8-го тура чемпионата России ФК «Сочи» – ФК «Спартак» изменить на пару команд ФК «Спартак» – ФК «Сочи»;

– пару команд в матче 24-го тура чемпионата России ФК «Спартак» – ФК «Сочи» изменить на пару команд ФК «Сочи» – ФК «Спартак».

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:37
Правильно, надо довести работы на стадионы до полного завершения. не торопиться, иначе опять испортят поле.
shlomo
shlomo
вчера в 18:58
Вроде как была новость что Сочи почти восстановили свой стадион... или я что то пропустил...
sova147
sova147
вчера в 18:48
говорили не будет изменений
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