РФС утвердил «обмен турами» между «Сочи» и «Спартаком»

В среду, 6 сентября, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято следующее решение:
Утвердить изменения в график чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2023–2024 гг. в части пар играющих команд (без изменения дат и времени проведения соответствующих матчей):
– пару команд в матче 8-го тура чемпионата России ФК «Сочи» – ФК «Спартак» изменить на пару команд ФК «Спартак» – ФК «Сочи»;
– пару команд в матче 24-го тура чемпионата России ФК «Спартак» – ФК «Сочи» изменить на пару команд ФК «Сочи» – ФК «Спартак».