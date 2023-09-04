Общее собрание РПЛ решило поменять кругами матчи «Сочи» и «Спартака»

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вчера, 19:58

По данным источника, общее собрание Российской Премьер‑Лиги приняло решение поменять кругами матчи между «Сочи» и «Спартаком».

Причина — плохое состояние газона на стадионе «Фишт». Письмо с решением направлено на утверждение в РФС .