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Общее собрание РПЛ решило поменять кругами матчи «Сочи» и «Спартака»

вчера, 19:58
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.09.2023 в 19:00 Не начался

По данным источника, общее собрание Российской Премьер‑Лиги приняло решение поменять кругами матчи между «Сочи» и «Спартаком».

Причина — плохое состояние газона на стадионе «Фишт». Письмо с решением направлено на утверждение в РФС.

Ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовала не проводить игры на домашнем стадионе южной команды в течение месяца. «Сочи» предложил провести поединок 8-го тура с «красно-белыми» 16 сентября на «Открытие Банк Арене» в Москве, а встречу 24-го тура в апреле 2024 года — на «Фиште».

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Источник: matchtv.ru
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протон
протон
сегодня в 07:08
это что же такое надо было сделать с газоном в Сочи, чтобы он в начале сентября уже пришел в негодность.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:39
Газон уже десять лет в неизменном состоянии! Но я уверен в мудрости наших руководителей,знающих точно,что после зимы ,в апреле,газон будет лучше,чем в сентябре-самом депрессивном месяце года а Сочи!
Видимо,дают время для покупки нового-аналогичного.А там ужо подсеем конопли...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:13
Слава труду! Удалось уладить неразрешимую проблему по организации проведения отдельного матча очередного тура в РПЛ между футбольными клубами Сочи и Спартак. Ну а что дальше? Сегодня к примеру на черноморском побережье Кубани снова обильные осадки и по завершении "бархатного сезона" картина будет не лучше. Какие мероприятия намечены, кто будет устранять и главное, за чей счёт реализация этих мероприятий? Хотя ответ очевиден, ведь Сочи это резиденция......
Дальше не буду, лучше о футболе. Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:09
Абаскалю респект...
Когда не можешь изменить игру команды - измени календарь....
Когда две последние гостевые игры проиграны - преврати третью в домашнюю...и удача будет с тобой...))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:39
Маэстро не рвите душу, очередным незабываемым ШЕДЕВРОМ!!!!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 20:34
Позор агрономам стадиона "Фишт".
Futurista
Futurista ответ Valeriy-48 (раскрыть)
вчера в 20:32
Capral
Capral
вчера в 20:30
В советское время, многие команды СССР, апрельские свои домашние матчи в еврокубках проводили на Кавказе, в Тбилиси. Сочи, в этом смысле, конечно- неприятное исключение...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:26
Это, конечно, феноменально, где уж газонам быть хорошим, как не на "Фиште". Уже пятнадцать лет назад Фурсенко победу на ЧМ обещал, десять лет назад под это стадионов налепили в Сарансках, и "Фишт" в числе прочих реконструировали для этого за космические средства, а трава опять не растёт. Миллиарды потратили, а трава не растёт, окаянная, причём в городе с самыми лучшими условиями для её роста в стране.

Уже становится понятно, что основной виновник проблем с футболом в стране - это трава. Чиновники всё делают, что могут, но овсяница, тимофеевка, райграс луговой и другие представители газонных смесей открыто саботируют всю космическую работу чиновников, все бессонные ночи Мутко, Фурсенко, Дюкова оказались втуне, и они не смогли одолеть коварных вредителей из семейства злаковых.
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 20:14
А откуда в Сочи могут быть хорошие поля?, климат плохой, трава не растет или растет не в ту сторону...
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