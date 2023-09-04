Общее собрание РПЛ решило поменять кругами матчи «Сочи» и «Спартака»

По данным источника, общее собрание Российской Премьер‑Лиги приняло решение поменять кругами матчи между «Сочи» и «Спартаком».
Причина — плохое состояние газона на стадионе «Фишт». Письмо с решением направлено на утверждение в РФС.
Ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовала не проводить игры на домашнем стадионе южной команды в течение месяца. «Сочи» предложил провести поединок 8-го тура с «красно-белыми» 16 сентября на «Открытие Банк Арене» в Москве, а встречу 24-го тура в апреле 2024 года — на «Фиште».
Уже становится понятно, что основной виновник проблем с футболом в стране - это трава. Чиновники всё делают, что могут, но овсяница, тимофеевка, райграс луговой и другие представители газонных смесей открыто саботируют всю космическую работу чиновников, все бессонные ночи Мутко, Фурсенко, Дюкова оказались втуне, и они не смогли одолеть коварных вредителей из семейства злаковых.
Уже становится понятно, что основной виновник проблем с футболом в стране - это трава. Чиновники всё делают, что могут, но овсяница, тимофеевка, райграс луговой и другие представители газонных смесей открыто саботируют всю космическую работу чиновников, все бессонные ночи Мутко, Фурсенко, Дюкова оказались втуне, и они не смогли одолеть коварных вредителей из семейства злаковых.
Дальше не буду, лучше о футболе. Болейте за своих, а не против чужих!
Дальше не буду, лучше о футболе. Болейте за своих, а не против чужих!