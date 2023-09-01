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Матч «Сочи» — «Спартак» может быть перенесён в Москву

вчера, 19:44
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.09.2023 в 19:00 Не начался

Матч 8-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком», который должен был состояться на стадионе «Фишт», может быть перенесён на «Открытие Банк Арену». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

По итогам комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано на месяц приостановить проведение матчей на арене в Сочи.

РПЛ, «Спартак» и «Сочи» предложили совместное решение, которое представляется оптимальным в сложившейся ситуации: провести матч 8-го тура 16 сентября в Москве, а встречу второго круга в апреле 2024 года, наоборот, сыграть в Сочи.

4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:12
Я помню, комментатор матча в Самаре, К.Деменьтьев, после назасчитанного гола в ворота Крыльев, воскликнул: "Судье, что- дождём глаза залило"?!
exfb52a6x7w9
exfb52a6x7w9
вчера в 22:48
Не вижу большой проблемы, если хозяева поменяются местами в первом круге, а во втором вернуться в Сочи
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:38
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 22:23
    А еще- подонок судья, незасчитавший чистейший гол Фернандеса.
    stanichnik
    stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 22:16
    Доброго Здоровья lotsman!
    Огород ещё не самоё страшное, самарское болото Крылья-Динамо 2011 года вот где был пик некомпетентности и глупости ответственных лиц, принявших решение проводить тот матч.
    stanichnik
    stanichnik ответ Omanga (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Доброго Здоровья Omaga!
    Прежде всего прими поздравления с победой в августовском КП! Очень достойный дебют. А что касается твоего предложения о проведении матча в перечисленных тобой городах, то в Сочи по мимо Фишта есть ещё места, где можно провести матч.
    Omanga
    Omanga
    вчера в 21:54
    Странно, а почему не в Краснодаре, Грозном или Ростове не сыграть.
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Толя, вспомни начало 80-х, когда Спартак любил играть в манеже- игры чепионата страны. Причем, если игры в марте и апреле еще можно было понять, то матчи в мае, при температуре на улице +28, понималось с трудом. Но федерация шла навстречу КБ, потому что все знали, что в зале- Спартак непобедим!!!

    Хорошо помню, как под солнечными лучами пробивающимся через окна- пыль стояла столбом. Это когда спартаковцы играли в манеже ЦСКА. В Олимпийском, окон не было и пыли не было видно.
    Зенит, тоже был любителем поиграть в манеже, но до такой наглости, как играть летом в зале не доходил.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:35
    Спартак не хочет играть на огороде. Не барское это дело.))
    VAGNER LAVE
    VAGNER LAVE ответ протон (раскрыть)
    вчера в 21:31
    Или в Краснодаре?
    VAGNER LAVE
    VAGNER LAVE ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 21:30
    А я неделю назад, когда этот вопрос возник, задал риторический вопрос. А почему КДК РФС штрафует клубы за скандирование болельщиков, за выход тренеров из зоны, т.е. за пустяки. А за убийство газона на стадионе ЧМ-18 нико не оштрафован и не наказан ? Разве это справедливо?
    протон
    протон
    вчера в 21:16
    А в Грозном поиграть ни как?
    stanichnik
    stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Доброго Здоровья Анатолий!
    Пожалуй поддержу Тебя. Перерыв между игрой Сочи с Локомотивом и Сочи со Спартаком целых три недели и за это время в условиях юга газон на Фиште вполне реально привести в нормальное состояние, надо только этим заниматься. С переносом из Сочи в Москву можно было бы согласиться, если бы игра второго круга приходилась на стартовые туры второго этапа чемпионата, но с середины апреля (12.04 дата матча Спартак-Сочи) даже ради болельщиков нет смысла менять стадионы.

    Да и не мешало бы ещё включить в повестку вопрос об ответственности виновных лиц отвечающих за состояние газона. Не сомневаюсь, что найдутся умники, утверждающие, что во всём виновата погода. Но поверьте, в Ростове и Краснодаре футбольные поля в это лето подверглись не меньшей дождевой осаде, но тем не менее находятся в превосходном состоянии. В конце концов можно было бы укрыть газон дешёвым влагоотталкивающим материалом с которым сейчас нет никаких проблем. Надо только более ответственно к этому относится. Болейте за своих, а не против чужих!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:41
    У нас все клубы в РПЛ равны, но КБ ровнее. Локо и ЦСКА горбатились на огороде, а "народная" команда, как обычно сопли пустила?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 20:27
    Да чё там думать? Вернуть "Динамо" в Ленинград(срочно переименовать),на Петрович(тоже переименовать в историческое),обязав ГАЗПРОМ установить за свой счёт временную крышу,а известную концепцию "Один кишлак-один ишак" изложить в новой редакции "Жизнь в Ленинграде нелегка,теперь у нас два ишака!".
    Хотя,конечно,к матчу со "Спартаком" можем не успеть.Тогда надо начинать матч с гандикапа,счёта 0-1 в пользу "Сочи".
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:05
    При составлении календаря нужно учесть поле
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 20:02
    Как же принимали стадион?
    Кто разработал проект?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 19:59
    Поле просто ужас - надо перенести
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:45
    Так будет лучше для всех,поля там и правда отстойные!
    Гость
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