Матч «Сочи» — «Спартак» может быть перенесён в Москву

Матч 8-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком», который должен был состояться на стадионе «Фишт», может быть перенесён на «Открытие Банк Арену». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».
По итогам комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано на месяц приостановить проведение матчей на арене в Сочи.
РПЛ, «Спартак» и «Сочи» предложили совместное решение, которое представляется оптимальным в сложившейся ситуации: провести матч 8-го тура 16 сентября в Москве, а встречу второго круга в апреле 2024 года, наоборот, сыграть в Сочи.
4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза.
Пожалуй поддержу Тебя. Перерыв между игрой Сочи с Локомотивом и Сочи со Спартаком целых три недели и за это время в условиях юга газон на Фиште вполне реально привести в нормальное состояние, надо только этим заниматься. С переносом из Сочи в Москву можно было бы согласиться, если бы игра второго круга приходилась на стартовые туры второго этапа чемпионата, но с середины апреля (12.04 дата матча Спартак-Сочи) даже ради болельщиков нет смысла менять стадионы.
Да и не мешало бы ещё включить в повестку вопрос об ответственности виновных лиц отвечающих за состояние газона. Не сомневаюсь, что найдутся умники, утверждающие, что во всём виновата погода. Но поверьте, в Ростове и Краснодаре футбольные поля в это лето подверглись не меньшей дождевой осаде, но тем не менее находятся в превосходном состоянии. В конце концов можно было бы укрыть газон дешёвым влагоотталкивающим материалом с которым сейчас нет никаких проблем. Надо только более ответственно к этому относится. Болейте за своих, а не против чужих!
Пожалуй поддержу Тебя. Перерыв между игрой Сочи с Локомотивом и Сочи со Спартаком целых три недели и за это время в условиях юга газон на Фиште вполне реально привести в нормальное состояние, надо только этим заниматься. С переносом из Сочи в Москву можно было бы согласиться, если бы игра второго круга приходилась на стартовые туры второго этапа чемпионата, но с середины апреля (12.04 дата матча Спартак-Сочи) даже ради болельщиков нет смысла менять стадионы.
Да и не мешало бы ещё включить в повестку вопрос об ответственности виновных лиц отвечающих за состояние газона. Не сомневаюсь, что найдутся умники, утверждающие, что во всём виновата погода. Но поверьте, в Ростове и Краснодаре футбольные поля в это лето подверглись не меньшей дождевой осаде, но тем не менее находятся в превосходном состоянии. В конце концов можно было бы укрыть газон дешёвым влагоотталкивающим материалом с которым сейчас нет никаких проблем. Надо только более ответственно к этому относится. Болейте за своих, а не против чужих!
Хорошо помню, как под солнечными лучами пробивающимся через окна- пыль стояла столбом. Это когда спартаковцы играли в манеже ЦСКА. В Олимпийском, окон не было и пыли не было видно.
Зенит, тоже был любителем поиграть в манеже, но до такой наглости, как играть летом в зале не доходил.
Хорошо помню, как под солнечными лучами пробивающимся через окна- пыль стояла столбом. Это когда спартаковцы играли в манеже ЦСКА. В Олимпийском, окон не было и пыли не было видно.
Зенит, тоже был любителем поиграть в манеже, но до такой наглости, как играть летом в зале не доходил.