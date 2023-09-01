Матч «Сочи» — «Спартак» может быть перенесён в Москву

Матч 8-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком», который должен был состояться на стадионе «Фишт», может быть перенесён на «Открытие Банк Арену». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

По итогам комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано на месяц приостановить проведение матчей на арене в Сочи.

РПЛ , «Спартак» и «Сочи» предложили совместное решение, которое представляется оптимальным в сложившейся ситуации: провести матч 8-го тура 16 сентября в Москве, а встречу второго круга в апреле 2024 года, наоборот, сыграть в Сочи.