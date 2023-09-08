Дзагоеву предлагают работу в ЦСКА

Полузащитнику Алану Дзагоеву предложили работу в ЦСКА. Речь идёт о работе в академии.
При этом Дзагоев по-прежнему близок к переходу в «Ламию».
Напомним, 33-летний россиянин выступал за ЦСКА на протяжении 12 лет (395 матчей, 77 голов, 93 ассиста, 67 карточек (63 жёлтых и 4 красных)). В прошедшем сезоне, выступая за «Рубин» в Первой лиге, Дзагоев сыграл 20 матчей, набрал 5 результативных баллов (3 гола и 2 ассиста) и получил 2 жёлтых карточки. На данный момент полузащитник тренируется на базе ЦСКА в статусе свободного агента.
Так рано. Особенно на фоне Ибры, который до 41 играл на высшем уровне.
Так рано. Особенно на фоне Ибры, который до 41 играл на высшем уровне.
В Академию ЦСКА он может прийти и позже.
В Академию ЦСКА он может прийти и позже.