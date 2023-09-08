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Дзагоеву предлагают работу в ЦСКА

вчера, 16:17

Полузащитнику Алану Дзагоеву предложили работу в ЦСКА. Речь идёт о работе в академии.

При этом Дзагоев по-прежнему близок к переходу в «Ламию».

Напомним, 33-летний россиянин выступал за ЦСКА на протяжении 12 лет (395 матчей, 77 голов, 93 ассиста, 67 карточек (63 жёлтых и 4 красных)). В прошедшем сезоне, выступая за «Рубин» в Первой лиге, Дзагоев сыграл 20 матчей, набрал 5 результативных баллов (3 гола и 2 ассиста) и получил 2 жёлтых карточки. На данный момент полузащитник тренируется на базе ЦСКА в статусе свободного агента.

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Все комментарии
zim289
zim289
вчера в 18:09
Завершить карьеру в 33? o_O
Так рано. Особенно на фоне Ибры, который до 41 играл на высшем уровне.
протон
протон
вчера в 17:08
Могли бы дать ему контракт 1+1.Практически играющий тренер был бы
lotsman
lotsman
вчера в 16:56
Дзагоев вдруг стал на расхват. По моему мнению, если хочет ещё играть, то лучше в Ламию. Если хочет заняться тренерской работой, то стоит принять предложение ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:31
Алан ещё играть хочет, пожалуй переход в Ламию предпочтителен.
В Академию ЦСКА он может прийти и позже.
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