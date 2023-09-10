Рубиалес ушёл с поста главы испанского футбола

Луис Рубиалес принял решение уйти с должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Он сообщил об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, а также сделал заявление.
Добрый вечер. Сегодня в 21:30 я сообщил исполняющему обязанности президента господину Педро Роче о своей отставке с поста президента RFEF. Я также уведомил его, что ушёл с должности вице-президента УЕФА.
После быстрой дисквалификации, которую наложила ФИФА, а также остальных разбирательств, начатых в отношении меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свою должность. Настаивать на том, чтобы ждать и держаться за место, не получится. Это не будет способствовать чему-либо положительному ни для Федерации, ни для испанского футбола. В том числе и потому, что существуют силы, которые помешают моему возвращению.
Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой кампании, и, прежде всего, принимаю это решение после того, как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности, которая позволит Европе и Африке оставаться едиными в мечте о 2030 годе, что позволит провести в нашей стране крупнейшее событие в мире.
Я должен смотреть вперёд, в будущее. Есть то, что меня прочно занимает. Я верю в истину и сделаю всё, что в моих силах, чтобы она восторжествовала. Мои дочери, моя семья и люди, которые меня любят, пострадали от чрезмерного преследования, а также от множества лжи, но верно и то, что с каждым днём всё больше и больше преобладает правда. Крепко обнимаю всех рабочих, членов собраний, федераций и футбольных деятелей в целом и желаю им удачи. Спасибо всем, кто поддерживал меня в это время.
Ну что тут скажешь.....
Молодец....
Быть изгнанным из круга где вместо женщин принято целовать мужчин - скорей привилегия чем порицание....
Ну что тут скажешь.....
Молодец....
Быть изгнанным из круга где вместо женщин принято целовать мужчин - скорей привилегия чем порицание....
А вообще позорная история. Затравили скопом, всех участников поздравим с победой, теперь у вас всё наладится)
А вообще позорная история. Затравили скопом, всех участников поздравим с победой, теперь у вас всё наладится)
Это уже может тянуть на попытку изнасилования. Тем более не просто обнимаю, а крепко, так что изнасилование в грубой форме с отягчающими обстоятельствами. Куда смотрит прокуратура Испании.
Это уже может тянуть на попытку изнасилования. Тем более не просто обнимаю, а крепко, так что изнасилование в грубой форме с отягчающими обстоятельствами. Куда смотрит прокуратура Испании.