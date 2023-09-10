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Рубиалес ушёл с поста главы испанского футбола

вчера, 23:39

Луис Рубиалес принял решение уйти с должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Он сообщил об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, а также сделал заявление.

Добрый вечер. Сегодня в 21:30 я сообщил исполняющему обязанности президента господину Педро Роче о своей отставке с поста президента RFEF. Я также уведомил его, что ушёл с должности вице-президента УЕФА.

После быстрой дисквалификации, которую наложила ФИФА, а также остальных разбирательств, начатых в отношении меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свою должность. Настаивать на том, чтобы ждать и держаться за место, не получится. Это не будет способствовать чему-либо положительному ни для Федерации, ни для испанского футбола. В том числе и потому, что существуют силы, которые помешают моему возвращению.

Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой кампании, и, прежде всего, принимаю это решение после того, как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности, которая позволит Европе и Африке оставаться едиными в мечте о 2030 годе, что позволит провести в нашей стране крупнейшее событие в мире.

Я должен смотреть вперёд, в будущее. Есть то, что меня прочно занимает. Я верю в истину и сделаю всё, что в моих силах, чтобы она восторжествовала. Мои дочери, моя семья и люди, которые меня любят, пострадали от чрезмерного преследования, а также от множества лжи, но верно и то, что с каждым днём ​​всё больше и больше преобладает правда. Крепко обнимаю всех рабочих, членов собраний, федераций и футбольных деятелей в целом и желаю им удачи. Спасибо всем, кто поддерживал меня в это время.

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Рубиалес Луис
Перевод с sport.es Фото: Страница журналиста Пирса Моргана в соцсети «X»
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:43
Пока львиная доля футбольных руководителей всего мира стараются целовать друг другу за...ницы.....этот успел поцеловать девчонок в губы....

Ну что тут скажешь.....
Молодец....
Быть изгнанным из круга где вместо женщин принято целовать мужчин - скорей привилегия чем порицание....
Asper
Asper
сегодня в 10:59
Крепко обнимаю всех рабочих, членов собраний, федераций и футбольных деятелей в целом и засасываю в губёхи...
А вообще позорная история. Затравили скопом, всех участников поздравим с победой, теперь у вас всё наладится)
Аксинья
Аксинья ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 10:56
Дай Бог чтобы она прожила долгую жизнь...в девственницах))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:52
Балваны! Слабаки!! 2асы!!! - это плагиат из фильма "На Дерибасовской..." прошу не банить
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:32
Позорно слился
протон
протон
сегодня в 09:25
Какой семьянин, пример для подражания. А за яйца хвататься, бегать на официальном мероприятии, это конечно нормально. Любая семья будет защищать мужиков, мужики часто скрывают от жены реального положение дел, или наоборот держат в страхе. Мамки вообще не в курсе, для любой мамы все отпрыски хорошие даже не из-за любви к ним, а то что не хотят признать, что не воспитали нормально.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:47
Вы видели, что он сказал: "Крепко обнимаю всех рабочих, членов собраний, федераций и футбольных деятелей..."
Это уже может тянуть на попытку изнасилования. Тем более не просто обнимаю, а крепко, так что изнасилование в грубой форме с отягчающими обстоятельствами. Куда смотрит прокуратура Испании.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:35
Достали человека всякие трансгендеры и ЛГБТ-недочеловеки с критикой. Он обиделся и ушел.
112910415
112910415
сегодня в 06:13
не оставалось у него вариантов
kjnuy5g2k8kc
kjnuy5g2k8kc ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 06:07
Целовалась бы ищщо, да болит 84ё
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:57
Гореть в аду этой бабе нецелованной)))
ОПС
ОПС
сегодня в 04:43
Этого и следовало ожидать. Эх, европа, европа...
ABir
ABir
сегодня в 01:04
Был бы Луис не традиционной ориентации или трансгендерность, никто бы его не тронул
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:28
Вселенная может и другая, но природа силы - одна.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:21
Он это говорил в другой вселенной.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:06, ред.
Вот, вот... Поэтому магистр Йода, со своим утверждением о том, что тёмная сторона силы слабее светлой, может идти в зад...ицу.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:02
Вытравили чела.. Ни за что.. Подлецы..
Гость
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