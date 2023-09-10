Рубиалес ушёл с поста главы испанского футбола

принял решение уйти с должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Он сообщил об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, а также сделал заявление.

Добрый вечер. Сегодня в 21:30 я сообщил исполняющему обязанности президента господину Педро Роче о своей отставке с поста президента RFEF. Я также уведомил его, что ушёл с должности вице-президента УЕФА .

После быстрой дисквалификации, которую наложила ФИФА , а также остальных разбирательств, начатых в отношении меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свою должность. Настаивать на том, чтобы ждать и держаться за место, не получится. Это не будет способствовать чему-либо положительному ни для Федерации, ни для испанского футбола. В том числе и потому, что существуют силы, которые помешают моему возвращению.

Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой кампании, и, прежде всего, принимаю это решение после того, как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности, которая позволит Европе и Африке оставаться едиными в мечте о 2030 годе, что позволит провести в нашей стране крупнейшее событие в мире.

Я должен смотреть вперёд, в будущее. Есть то, что меня прочно занимает. Я верю в истину и сделаю всё, что в моих силах, чтобы она восторжествовала. Мои дочери, моя семья и люди, которые меня любят, пострадали от чрезмерного преследования, а также от множества лжи, но верно и то, что с каждым днём ​​всё больше и больше преобладает правда. Крепко обнимаю всех рабочих, членов собраний, федераций и футбольных деятелей в целом и желаю им удачи. Спасибо всем, кто поддерживал меня в это время.