Флик уволен с должности главного тренера сборной Германии

Ханс-Дитер Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Также от своих должностей освобождены помощники специалиста — Маркус Зорг и Данни Роль.
Руководить национальной командой в ближайшем товарищеском матче с Францией в Дортмунде, который пройдёт 12 сентября, будут Руди Феллер, Ханнес Вольф и Сандро Вагнер.
Флик возглавлял сборную с августа 2021 года.
Мне кажется, что хорошим тренером будет Кроос. У этого парня есть всё, и ум, и амбиции чтобы стать отличным тренером. Жаль только, что Флик его не дождался)
Мне кажется, что хорошим тренером будет Кроос. У этого парня есть всё, и ум, и амбиции чтобы стать отличным тренером. Жаль только, что Флик его не дождался)