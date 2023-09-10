Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначения

Флик уволен с должности главного тренера сборной Германии

вчера, 17:39

Ханс-Дитер Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Также от своих должностей освобождены помощники специалиста — Маркус Зорг и Данни Роль.

Руководить национальной командой в ближайшем товарищеском матче с Францией в Дортмунде, который пройдёт 12 сентября, будут Руди Феллер, Ханнес Вольф и Сандро Вагнер.

Флик возглавлял сборную с августа 2021 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФедерация футбола Испании подтвердила отставку Рубиалеса
Сегодня, 12:55
Рубиалес ушёл с поста главы испанского футбола
Вчера, 23:39
Официально«Вильярреал» объявил имя нового главного тренера
09 сентября Фото
Пилипчук рассказал об отставке из «Целе»
08 сентября
ОфициальноРязанцев получил должность в «Торпедо»
08 сентября
ОфициальноТашуев возглавил «Факел»
08 сентября
Сортировать
Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 09:54
А может дело не в тренере, а в немецкой машине, которая уже давно укомплектована не совсем немецкими деталями?
salleeh
salleeh ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:27
Да помню этот финал, где Роналдо забил два мяча и Бразилия стала ЧМ…
Palex
Palex ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Там реанимировать надо,практически всю команду. Но главное в том, что для Флика, как я понял, личные отношения, оказались выше,чем качественная подготовка сборной. Конфликт с Горецка, капитанская повязка отданная Гюндогану, более чем странный вызов в сборную непонятного Гросса. Со стороны выглядит, как какой-то демарш, не понятно с чем связанный. И складывается впечатление, особенно по прошедшему матчу, что игроки не хотят играть, под его руководством.
kmhb
kmhb
вчера в 23:23
Срочно в Баварию
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:21
Мертвейший Хаверц ?
Товарняки для того и нужны, чтоб талантливых, но "омертвевших", реанимировать.

P.S. Никоим образом (за отставку Флика) хаить немецкий футбольный союз не буду. Однако (имхо) так большие дела не делают ( это принципиально).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:55
Почитал комментарии и подумал вот о чём. Может, всё дело не в тренере ? Поверьте, кто, как не Флик, знает всю кухню немецкого футбола и всех игроков, которые могут выступать за сборную. Не сомневаюсь, что, по его мнению, сейчас в сборной выступают лучшие на сегодняшний день. Он же не враг себе и нации. Может, всё дело в том, что наступает момент, когда футболисты теряют веру в свои силы, играют как бы по инерции, не вкладывая в игру всю душу ?
Посмотрел все голевые моменты в этом матче. Иногда так бывает, что у одной команды, в данном случае японской, получается буквально всё, и залетает буквально всё, а у другой ничего не клеится, хотя вроде бы стараются и играют с полной самоотдачей.
В любом случае, мы можем только гадать на кофейной гуще и выдавать желаемое за действительное, а дело это, как известно, неблагодарное.
Надо ещё учитывать, что матч этот был всего лишь товарищеским ( контрольным), поэтому нельзя исключать того, что немецкие футболисты где-то под коркой это сознавали и в какие-то моменты играли менее ответственно и теряли нить игры. Будем смотреть...
Всё мною сказанное всего лишь мои личные ощущения. И ничего более.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:32
Слова Кройфа -не более чем метафора. Не надо так буквально воспринимать...
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:29
Марко Розе- тренер Лейпцига- лучший друг шварца, вместе отдыхают, дружат семьями, играют в тенис. Это первое. А второе- это то, что я его в тренеры сборной не протежировал, это ваши придумки, любезный. Он талантливый тренер, но работает и успешно в своем клубе. Видимо для сборной еще не созрел. А впрочем, посмотрим...
DXTK
DXTK ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:29
ван Гал из последний сил сборную своей страны тренировал и ЧМ 22 для него был итогом.....а вы хотите чтобы дед продолжил.... тем более с немцами......с таким успехом он мог и Голландия тренировать дальше и готовить к Евро....... и не пришлось бы Кумана возвращать.......

PS Может еще Хиддинка позвать тряхнуть стариной........ почему тогда не назначить Юппа Хайкенса.......????
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Говорите простой футбол........есть цитата Кройфа.......футбол простая игра, а играть в простой футбол намного сложнее.........

Да наверно Нагельсманн не обладает этими навыками гегенпрессинга или умением как Гвардиола раскатывать красиво соперника, постоянно что-то придумывать......... но его команды все же результат давали.....

если вам не нравится кандидатура нагелсмна.......А кто бы смог стать тренером сборной? тренер Лейпцига, которого нахваливают, что даже его имя не указали?
Palex
Palex ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
Исправлять ошибки, можно в том случае,если ты их признаешь. По Флика этого не скажешь. При нем, каждый матч немцев, все хуже и безобразнее. Хотя бы вчерашняя игра. Это что за состав? Нет нападающего( Вернер, Фюллькруг) Киммих с права(зачем?) есть Клостреманн. Горецка отсутствует, мертвейший Хаверц, явно не готовый к сезону,что и показали его матчи за Арсенал, непонятный 32-х летний дебютант Гросс, нигода даже не игравшей в первой Бундеслиги и т .д. И самое главное, полное отсутствие эмоций на лицах игроков.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:42
Ван Гаала можно попробовать, опытный тренер. И в Германии много атакующих игроков, то что любит Ван Гаал
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:41
Пускай Черчесова берут
Это будет забавно
Авось что выйдет
И на старуху бывает проруха
Capral
Capral ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:29
Тухель вылетел от МС не потому что он плохой тренер, а потому что только приступил к строительству новой команды, ничего не знал, не успел познакомиться с командой... Поражение в СК 0:3? А что, Липпи и Анчелотти не проигрывали крупно? Смею вас уверить, что Лейпциг- очень достойный соперник, а тренер этого клуба- очень талантливый, о чем неоднократно пишет немецкая пресса!!!

Что касается того, что Нагельсманн может стать тренером сборной, то пока, я нигде такой информации не читал. Но если, даже, это имеет место, то в общий успех Нагеля, как тренера сборной- я не верю. У него очень простой, и даже примитивный футбол, недостойный лучших традиций немецкого футбола.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:17
Думаю, что тут это увольнение мало чем поможет. Надо ещё и руководство федерации футбола уволить.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:15
Не будет Кроос никаким успешным тренером.
Гвардиола везде будет успешен. Он особенный тренер!
112910415
112910415
вчера в 21:12
да уж, громкий провал
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:56
Я не знаю и не слыхал, кто его нахваливал, но после его увольнения из Баварии, только Маттеус высказал недоумение. Но его понять можно, поскольку, он, с первого дня был против назначения Тухеля в Мюнхен. Ряд других известных специалистов, в их числе Штилике, высказались по этому поводу следущим образом, цитирую: "Нагельсманн- талантливый, молодой тренер, но работать в Баварии ему еще рано."
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:49
До этого все Нагельсманна нахваливали что тренер с перспективным будущем, а теперь что? ......... после того как его уволили из Баварии физруком стал? Вот Флик выиграл все с Баварией 6 трофеев, и не справился в сборной ........еще на ЧМ 22 случился провал......

Я выбрал Нагельсманна поскольку молодой и не занятый тренер как раз то что нужно сборной.......я не вижу других кандидатов? я не смотрю чемпионат бундеслиги.....Тухель занят, Клопп тоже......Лев пройденный этап......можно Клинсманна вернуть он тренировал сборную на домашнем ЧМ 2006, может подготовить и к домашнему евро.............
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:45
Маэстро- Золотые слова!!!
Futurista
Futurista ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 20:44
Отрицательный результат тоже результат который может быть полезен для будущего построения команды...
Baggio R.
Baggio R. ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 20:36
Руди уже тренировал сборную и довел ее до финала ЧМ-2002.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:28
Тренерство Флика - потерянное время для сборной. Очень печально, но света в царстве мрака не видно.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:22
Флик сделал Баварию одной из сильнейших команд мира еще до начала эпидемии. И вообще интересно, почему условный Гвардиола не смог взять ЛЧ во время Ковида? Ведь тогда все команды были в одинаковых условиях, а он вылетел от Лиона.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:14
Да вы что, Бавария Нагеля смотрибельнее??? Этот человек создал два противоборствующих лагеря в команде, нарушил микроклимат, позорно проигрывал ВР и Байеру, а сейчас, до сих пор сидит на "социале", без работы!!! Еще раз говорю, победы Нагеля над ПСЖ- удачное стечение обстоятельств и определенный спад французов! После увольнения Нагельсманна, кроме Маттеуса, никто из авторитетных немецких спецов за него не вступился.
shlomo
shlomo
вчера в 19:56
Всегда забавляли ребята, которые считают Флика топ-тренером. За исключением 3-х ковидных месяцев он провалил абсолютно всё, что можно было провалить в кач-ве главного тренера. Его Бавария играла в отвратительный футбол, построенный на бесконечном флуде навесами с фланга (по 40 за матч!), в этом плане Бавария Нагельсманна намного смотрибельнее. Он установил клубный рекорд по пропущенным в Бундеслиге. Квинтэссенция его клубной карьеры это когда Флик выставил полностью основной состав на кубок Германии против команды ИЗ ПЕРДИВА, но самое смешное что он в итоге проиграл....

Пи.Си. Надеюсь у них хватит ума пригласить Нагельсмана, чтобы он очистил сборную от "заслуженных пенсионеров", которым уже давно пора уйти из сборной, но они этого не хотят....
Храневец
Храневец
вчера в 19:44
Не долго музыка играла !
lukarelli
lukarelli ответ weinmar (раскрыть)
вчера в 19:11
так у него энурез просто
Порк 1
Порк 1 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 19:10
Помню Фëллера на поле. Хороший был футболист. И сборная была шикарная ФРГ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:05
У федерации футбола Германии свои мысли по этому поводу. Проиграли на своём поле, японцам, да ещё с неприличным для немцев счётом. Кто хочешь завоет от досады за такое. Их понять можно; нам же остаётся только рассуждать на эту тему. В своих проблемах разберутся сами. Я бы оставил, так как ему на "месте" сподручнее исправлять ошибки, допущенные его командой в этом матче. Москва тоже не сразу строилась.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 