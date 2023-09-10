Флик уволен с должности главного тренера сборной Германии

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вчера, 17:39

уволен с поста главного тренера сборной Германии. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Также от своих должностей освобождены помощники специалиста — и Данни Роль.

Руководить национальной командой в ближайшем товарищеском матче с Францией в Дортмунде, который пройдёт 12 сентября, будут , и .

Флик возглавлял сборную с августа 2021 года.