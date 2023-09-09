«Вильярреал» объявил имя нового главного тренера

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вчера, 17:52

Новым главным тренером «Вильярреала» стал . Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона. В понедельник наставник проведёт первую тренировку.

В следующем туре команда на своём поле встретится с «Альмерией» 17 сентября.