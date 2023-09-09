«Вильярреал» объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Вильярреала» стал Пачета. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона. В понедельник наставник проведёт первую тренировку.
В следующем туре команда на своём поле встретится с «Альмерией» 17 сентября.
Удачи лодке в сегунде - распродали активы, на замену взяли довольно слабые варианты. Габия на замену Пау Торреса, это вообще курам на смех. Вратаря не купили - оборона мрак, зато Сетьен виноват и козел отпущения.
Удачи лодке в сегунде - распродали активы, на замену взяли довольно слабые варианты. Габия на замену Пау Торреса, это вообще курам на смех. Вратаря не купили - оборона мрак, зато Сетьен виноват и козел отпущения.