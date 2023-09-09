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«Вильярреал» объявил имя нового главного тренера

вчера, 17:52

Новым главным тренером «Вильярреала» стал Пачета. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона. В понедельник наставник проведёт первую тренировку.

В следующем туре команда на своём поле встретится с «Альмерией» 17 сентября.

«Вильярреал» объявил имя нового главного тренера

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:57
Рауль пока сырой, а так жду его на тренерском мостике в Реале или в Ювентусе. Очень харизматичный человек да и как футболист он делал крутые вещи, например его парашюты это был кайф
Удачи лодке в сегунде - распродали активы, на замену взяли довольно слабые варианты. Габия на замену Пау Торреса, это вообще курам на смех. Вратаря не купили - оборона мрак, зато Сетьен виноват и козел отпущения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:31
Посмотрим что из этого получится. Пожелаем ему только Удачи с подводниками !
протон
протон
вчера в 18:29
С Раулем не договорились
Гость
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