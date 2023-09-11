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Один из самых дорогих трансферов «Челси» может пропустить полтора месяца

вчера, 16:14

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Ромео Лавия может пропустить полтора месяца из-за травмы голеностопа, полученной на тренировке.

Лавия был приобретён у «Саутгемптона» за 58 миллионов фунтов. 19-летний футболист ещё ни разу не сыграл за «Челси».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:18
Некоторые злорадствовали, что Ливерпуль Лавиа и Кайседо не смогли подписать и уступили Челси. Сейчас многие болелы Ливерпуля злорадствуют, что Кайседо "дно" за 100+ млн. фунтов.
А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов.
Mekail
Mekail
вчера в 17:25
Плохо все это... деньги потрачены и должен быть результат, а тут непонятно когда он после травмы наберет форму.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:04
И снова в команде много травмированных…последние 3 сезона травмы на травмах постоянно
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:37
деньги на ветер
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