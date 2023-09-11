Один из самых дорогих трансферов «Челси» может пропустить полтора месяца

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вчера, 16:14

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии может пропустить полтора месяца из-за травмы голеностопа, полученной на тренировке.

Лавия был приобретён у «Саутгемптона» за 58 миллионов фунтов. 19-летний футболист ещё ни разу не сыграл за «Челси».