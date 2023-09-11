Один из самых дорогих трансферов «Челси» может пропустить полтора месяца

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Ромео Лавия может пропустить полтора месяца из-за травмы голеностопа, полученной на тренировке.
Лавия был приобретён у «Саутгемптона» за 58 миллионов фунтов. 19-летний футболист ещё ни разу не сыграл за «Челси».
А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов.
А мне даже уже и злорадствовать не хочется. Мне тупо обидно, что имея 100+ миллионов на Кайседо, Ливерпуль не смог подписать Джуда Беллингема, который очень хотел в Ливерпуль сам. А Реал подписал его кажется за те же примерно 100 миллионов.