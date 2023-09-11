В «Реале Сосьедад» рассказали, когда Захарян вернётся в общую группу

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вчера, 11:10

В пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, когда полузащитник сборной России вернётся к тренировкам в общей группе.

На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде.

Напомним, Захарян не тренируется с командой с 5 сентября.