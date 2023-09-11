В «Реале Сосьедад» рассказали, когда Захарян вернётся в общую группу

В пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, когда полузащитник сборной России Арсен Захарян вернётся к тренировкам в общей группе.
На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде.
Напомним, Захарян не тренируется с командой с 5 сентября.
Совсем по другому получился дебют у Кузяева. Далер стал одним из лучших игроков Гавра. Он лидер по ударам, по пасам под удар, по предударным действиям, по действиям в чужой штрафной. К тому же забил уже два гола в четырёх матчах. Нигде нет феноменальных показателей, но важен именно сам факт лидерства. Интересно, что Далер обгоняет всех именно по атакующим показателям. Так же Кузяев хорош в разноплановой игре, побывал и восьмеркой, и вторым нападающим, и даже вингером на обоих флангах, садящимся крайним защитником при обороне. Далер один из гарантов схематичной вариативности Гавра.
Совсем по другому получился дебют у Кузяева. Далер стал одним из лучших игроков Гавра. Он лидер по ударам, по пасам под удар, по предударным действиям, по действиям в чужой штрафной. К тому же забил уже два гола в четырёх матчах. Нигде нет феноменальных показателей, но важен именно сам факт лидерства. Интересно, что Далер обгоняет всех именно по атакующим показателям. Так же Кузяев хорош в разноплановой игре, побывал и восьмеркой, и вторым нападающим, и даже вингером на обоих флангах, садящимся крайним защитником при обороне. Далер один из гарантов схематичной вариативности Гавра.