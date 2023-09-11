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В «Реале Сосьедад» рассказали, когда Захарян вернётся в общую группу

вчера, 11:10

В пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, когда полузащитник сборной России Арсен Захарян вернётся к тренировкам в общей группе.

На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде.

Напомним, Захарян не тренируется с командой с 5 сентября.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 18:13
А глупо было ждать результата сразу .Я уже писал ,что чемпионат России и Испании - это земля и небо .Как бы парень не сломался !
амурец
амурец
вчера в 16:12
Наверное готовят в, аренду
mwe5a24wqfqg
mwe5a24wqfqg
вчера в 14:02
Арсена быстрого восстановления, пора уже засветиться в Ла Лиге
lotsman
lotsman
вчера в 13:52, ред.
Дебют Арсена не удался. Начал с больнички и в игру, по настоящему, не вступал. На данный момент Арсен дважды появлялся на поле в играх за команду, хавбек провёл 16 минут в матче с Лас-Пальмасом и 12 минут с Гранадой . Результативными действиями Арсен не отмечался.
Совсем по другому получился дебют у Кузяева. Далер стал одним из лучших игроков Гавра. Он лидер по ударам, по пасам под удар, по предударным действиям, по действиям в чужой штрафной. К тому же забил уже два гола в четырёх матчах. Нигде нет феноменальных показателей, но важен именно сам факт лидерства. Интересно, что Далер обгоняет всех именно по атакующим показателям. Так же Кузяев хорош в разноплановой игре, побывал и восьмеркой, и вторым нападающим, и даже вингером на обоих флангах, садящимся крайним защитником при обороне. Далер один из гарантов схематичной вариативности Гавра.
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 12:27
футболисты типа Месси,Роналду,Холланда приезжают в новый клуб и в ближайшем матче голы забивают,а Захаряны всякие ноют вечно....
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:46
Самое главное, чтобы сразу не сломался....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:41
Нормального дебюта не получилось.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:12
Значит скоро увидем его на поле!!!
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