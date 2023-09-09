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Новичок «Челси» Лавия получил травму на тренировке

вчера, 15:23

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия получил травму.

По данным источника, бельгиец получил повреждение голеностопа на тренировке «синих» в четверг.

Лавия ещё ни разу не выходил на поле в составе «Челси».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:11
Сколько травм…притом уже не первый год, но стало ещё хуже!
протон
протон
вчера в 17:00
Куда смотрит мед персонал? У них лучшее оборудование лучшие специалисты , которые учились на это годами , анализируют каждого игрока , проводят терапию , как можно покупать хрусталей это первый вопрос ? И второе почему они зная что У Челси каждый сезон ломаются самые важные игроки - Чилуэлл, Джеймс, Фофана - причем не по разу. Нкунку даже матче не сыграл, а уже сломан, то же касается и бельгийца. это же трэш.
Челси покупает распиаренных травматов, которые даже выйти не могут на поле.
Это объективный уровень американского управления на разных уровнях клуба, начиная от покупки непонятных игроков, заканчивая врачами с улицы, которые не могут нормальные медобследования провести.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:42
Ну как же так не досмотрели
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:35
ничего страшного
Гость
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