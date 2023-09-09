Полузащитник «Челси» Ромео Лавия получил травму.
По данным источника, бельгиец получил повреждение голеностопа на тренировке «синих» в четверг.
Лавия ещё ни разу не выходил на поле в составе «Челси».
Полузащитник «Челси» Ромео Лавия получил травму.
По данным источника, бельгиец получил повреждение голеностопа на тренировке «синих» в четверг.
Лавия ещё ни разу не выходил на поле в составе «Челси».
Челси покупает распиаренных травматов, которые даже выйти не могут на поле.
Это объективный уровень американского управления на разных уровнях клуба, начиная от покупки непонятных игроков, заканчивая врачами с улицы, которые не могут нормальные медобследования провести.
Челси покупает распиаренных травматов, которые даже выйти не могут на поле.
Это объективный уровень американского управления на разных уровнях клуба, начиная от покупки непонятных игроков, заканчивая врачами с улицы, которые не могут нормальные медобследования провести.